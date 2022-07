“Star Wars: il mito dai mille volti, Un saggio di antropocinema” – Golem Libri

Era il 2018 quando nelle librerie usciva “Star Wars: il mito dai mille volti, Un saggio di antropocinema” edito dalla Golem Libri (editore che ha nel suo catalogo anche “Terminator: il tempo è una macchina”, in precedenza recensito).

Entrambe le opere firmate dall’ottimo Andrea Guglielmino che di analisi cinematografiche se ne intende.

Siccome Star Wars è un viaggio mai finito che si arricchisce di episodi e pellicole, i signori della Golem in accordo con l’autore (o viceversa, questo lo ignoro) hanno dato vita all’edizione aggiornata del volume che è tornato quindi in libreria al passo con i tempi.

Come per “Terminator”, anche questo volume è un’opera imperdibile per tutti gli appassionati della saga perché, a mio avviso, anche coloro che si vantano di conoscere Star Wars come le loro tasche troveranno in queste pagine materiale con il quale fare i conti e prendere atto che, senza Guglielmino, nessuno ci avrei pensato.

Per quelli bravi che avevano comprato il libro alla sua prima uscita segnalo che a differenza del volume in loro possesso la nuova edizione ha con circa 130 pagine in più, una prefazione aggiuntiva, delle ottime illustrazioni, insomma, sì, si buon ben dire che sostanzialmente è un libro nuovo.

Per correttezza riporto l’indice affinché voi possessori del numero 1 possiate confrontarlo:

Prefazione: Star Wars Forever, di Oscar Cosulich.

Star Wars tra mito e prodotto di Lorenzo Fantoni.

La mutevolezza del mito nel cinema moderno.

La trilogia originale.

Note tecniche e strumenti di comprensione.

La trilogia prequel.

The People vs. George Lucas.

L’Universo Espanso, le Legendse il Canone.

Il dopo Lucas: la trilogia sequel, Rogue Onee Solo.

Il passaggio su piattaforma: Mando, Boba e gli altri …

Il prezzo di copertina è di 18 euro e la nuova edizione ha ben 156 pagine, brossura insomma, approfittate ora che la lontana galassia è a portata di mano sono occasioni da non perdere.

Sandra Pauletto