INTERVISTA A VALENTINA DE FRAJA – “TUTTO CAMBIA TRANNE ME” – DIALOGHI EDIZIONI.

Abbiamo da poco recensito “Tutto cambia tranne me”, scritto da Valentina De Fraja, edito da Dialoghi Edizioni e abbiamo ora la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con l’autore/autrice. Buongiorno, grazie essere passato a trovarci, possiamo darci del tu?

Ma certo, è un piacere essere ospite dei Gufi Narranti , grazie di aver letto il mio romanzo, spero che altri come voi possano trovarlo interessante.

Possiamo considerarti molto simile alla protagonista del romanzo? Oppure cosa vi accomuna?

Beh sai,da quando il libro è stato pubblicato, la gente che mi conosce non fa che dirmi : “Ma Jennifer sei ovviamente tu ? “E anche :” Ma quale dei tuoi ex è morto ?” e ancora : “Quindi hai avuto una storia con….? “ “Ma Quando hai provato la cocaina ? “Il che mi fa molto ridere perché penso che la gente fa fatica a scindere la vita vera da quella completamente inventata quando conosce l’autore, ma per il resto devo dire che Jennifer mi somiglia molto, per il suo amore per la musica, il cinema e la letteratura classica, un po’ per la sua indolenza, ma anche per il suo coraggio e il suo entusiasmo. In ognuno di noi alberga una natura duale , Jennifer è la mia parte solare, socievole, impulsiva, che va avanti senza paura per tentativi ed errori…Valentina è la parte oscura, profonda e più seria, riflessiva e prudente. Io ovviamente sono l’una e l’altra , tanto che per questo motivo, un po’per scherzo, un mio amico mi aggiunse su facebook Jennifer come secondo nome, e oggi anche sul lavoro, i colleghi si confondono e mi chiamano così. L’anno scorso per sbaglio me l’ hanno anche messo su un contratto, il che mi ha fatto davvero ridere.

Come hai scelto le varie città attraversate dalla protagonista?

In alcune città ci sono stata per davvero, altre le ho immaginate . Mi è piaciuto molto dare alla protagonista questo senso di improvvisazione e voglia di avventura . Infatti, alla famosa notizia che Jennifer riceve all’inizio di questa storia fa subito i bagagli senza troppe storie, ben contenta sotto sotto di evadere dalla sua routine .

Nella storia inoltre non vengono tanto descritti i luoghi fisici ma piuttosto il viaggio interiore che compie la protagonista con gli spostamenti e le relazioni che lei intreccia con i personaggi che incontra in queste diverse “ parti di mondo” che in realtà la spingono a cambiare, ad adattarsi anche, a maturare ,a scegliere nonostante tutto sempre la migliore versione di se stessa .

Valentina De Fraja qual è il tuo rapporto con la musica?

IO con la musica io ho un rapporto viscerale, unico e profondo. Scandisce il tempo , mi dà il ritmo ed è la custode dei miei ricordi . Probabilmente è per me la cura suprema a tutti i mali della vita .

In Everything Changes – Tutto cambia tranne me -la storia della protagonista si intreccia con la musica che ascolta e che fa da sottofondo alle sue vicende e ai suoi sogni diventando spesso il suo rifugio alle brutture del mondo . Penso sia lo stesso per la maggior parte di noi. La musica, spesso, è un’ancora di salvezza a cui ci aggrappiamo nei momenti difficili e che ci aiuta a non perdere la forza e la voglia di lottare.

E’ per questo che questo libro si legge ma si ascolta anche e a questo proposito ho creato anche una playlist su spotify che si chiama Everything Changes- the book. Cercatela se vi va !

Che rapporto hai con le varie teorie motivazionali?

La psicologia e la filosofia mi hanno sempre interessato molto, leggo sempre vecchi e nuovi autori con curiosità e questo si capisce dal grande calderone di Everything changes in cui ci butto dentro un po’ di teorie…tutto sempre ovviamente in maniera molto ironica . Credo che in generale la motivazione dobbiamo darcela noi credendo in sé stessi, individuando i nostri talenti , lavorando per svilupparli, per realizzare ognuno la propria personalissima idea di felicità, che è un po’ uno dei messaggi che voglio dare nel romanzo.

L’amicizia riesce dove l’amore si ferma?

Ho sempre dato un grande spazio nella vita all’amicizia , anche tra uomo e donna , è stato un modo di scoprire la molteplicità dell’essere umano in libertà. L’amore richiede troppa esclusività e difficilmente ti dà modo di essere te stesso. Mi piace la complicità e quell’affetto sincero che può dare l’amicizia anche se non vedi e senti quella persona anche per diversi giorni o mesi ; la totale disponibilità che dai e hai se hai bisogno di quella persona in un qualsiasi momento del giorno e della notte sapendo che puoi contare sempre su di lui o lei , tutto questo perché hai costruito un rapporto nel tempo che ha richiesto pazienza lealtà e attenzione . L’amore per me è invece legato ad altre caratteristiche come la passionalità , l’emozione forte e la brevità del sentimento.

Pensi che la protagonista di “Tutto cambia tranne me” potrebbe tornare con nuove storie?

Molti lettori si sono già appassionati al personaggio di Jennifer e mi hanno chiesto se ci sarà un sequel ..anche perché la storia è ambientata nel 2008 e sarebbe interessante sapere cosa stia facendo lei ora ..ma non credo che lo farò. …al momento sto scrivendo cose nuove, con altri protagonisti il piu‘possibile lontano da me e dalla mia vita. Che dire. Tutto cambia …;)

Grazie mille a Valentina De Fraja per la disponibilità, arrivederci a presto sempre sulle pagine de I Gufi Narranti.

Grazie a voi e spero che i vostri lettori vogliano dare un’occhiata alla pagina insta del libro : Everything­­_changes_tuttocambia dove spesso faccio contest e giveaway a tema..potreste vincere una copia del libro presto 😉­

Sandra Pauletto