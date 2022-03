Anatomia del potere Pasolini drammaturgo / Pasolini filosofo  G Katsantonis

Recensione – Anatomia del potere: Orgia, Porcile, Calderón – Pasolini drammaturgo VS Pasolini filosofo – Georgios Katsantonis Metauro edizioni

Si moltiplicano i volumi in uscita riguardanti Pier Paolo Pasolini per il centenario della sua nascita, molti di questi si occupano della morte del poeta, ma non quello scritto da Georgios Katsantonis, testo di alto livello, che catalogare alla categoria saggi è poco.

Uno studio approfondito, che ruota attorno a tre opere pasoliniane analizzate oserei dire quasi sviscerate con una meticolosità ed arguzia senza pari.

Un testo sicuramente non adatto a tutti per la complessità degli argomenti trattati e per la scrittura riservata solo ad un pubblico di addetti ai lavori.

L’opera Anatomia del potere: Orgia Porcile Calderón – Pasolini drammaturgo VS Pasolini filosofo di Georgios Katsantonis edito da Metauro edizioni è sicuramente un volume prezioso e che va a colmare un vuoto nella bibliografia dei vari libri scritti sul regista, perché offre spunti, riflessioni ed analisi che non trova simili al quale confrontarsi, pur avendo letto diversi volumi relativi all’opera pasoliniana.

Notevole il lavoro di analisi e confronto dell’autore sulle opere da lui selezionate, e anche interessante la scelta dei titoli stessi che per quanto si tratti di capolavori, non son tra i titoli più “nazional popolari” aprendo quindi una porta ai lettori più curiosi, ma anche rischiando di chiuderla verso una fetta di pubblico che potrebbe non essere attratta da qualcosa da loro sconosciuto.

Del resto come detto l’opera di Georgios Katsantonis è sicuramente un ottimo prodotto di nicchia adatto a lettori Pasoliniani d’alto livello che cercano di andare a fondo anche nei dettagli del non detto nell’opera del Maestro .

Il volume di trecento pagine con compertina flessibile è in vendita indicativamente a 22,00 euro ed è disponibile su tutte le piattaforme online.

Un libro che arricchisce e che illumina uno dei lati di Pier Paolo Pasolini di cui pochi si sono interessati e che quasi nessuno è stato in grado di analizzare con la precisione di Georgios Katsantonis.

Sandra Pauletto