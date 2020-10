Recensione Hope di Chiara Francesca Cesaroni (KDP)

Si affaccia sul panorama letterario italiano una nuova autrice, che grazie ad Amazon ed al sistema KDM ha potuto proporre al grande pubblico la sua prima opera.

Sto parlando di Chiara Francesca Cesaroni, che con il suo Hope mette in luce tutto il suo talento. Si tratta di un thriller ben strutturato, con una trama robusta e credibile fino alla fine, all’interno della quale l’autrice è bravissima a seminare sapientemente indizi e colpi di scena.

Non solo è ben scritto, si avvale di un ritmo serrato che non annoia mai.

L’autrice ha una singolare capacità di trascinare il lettore dentro le pagine, portandolo a sentirsi talmente immerso nella storia. Luoghi e personaggi sono davvero ben caratterizzati e ben descritti al punto da avere quasi la percezione di vederli o sentirli.

Alla fine si ha la sensazione che tutto ruoti attorno ad un passato che torna attraverso i nodi e le onde del tempo.

Dall’Irlanda della primavera del 1832 alla Galway, sempre in Irlanda, dell’autunno del 1973 per finire alla Portland (USA) dei giorni nostri. È un viaggio nei sentimenti quello che ci propone Chiara Francesca Cesaroni, un viaggio attraverso l’amore, il tradimento, il perdono, ma anche attraverso l’amicizia, l’amore fraterno, l’amore nascosto la paura, il senso di inadeguatezza, la paura di perdere qualcuno di importante.

La cosa che più stupisce è il fatto che si tratti di un romanzo d’esordio, una scrittura che denota una maturità dell’autrice modenese sopra la media. Credo che, anche visto il prezzo più che abbordabile a cui è proposto su Amazon, sia una libro che non possa mancare nelle librerie di tutti gli appassionati del genere thriller e non solo. Credo che la Cesaroni meriti di essere scoperta e proposta perché, se il buongiorno si vede dal mattino, possiamo avere di certo buone speranze di vederla presto in un’editoria di alto livello

David Usilla