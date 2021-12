RECENSIONE: “L’UOMO SENZA SONNO” – ANTONIO LANZETTA – NEWTON COMPTON EDITORE

Il romanzo “L’uomo senza sonno” è un libro che ti trascina subito in un’atmosfera cupa e inquietante, prima in un orfanotrofio dove la violenza è all’ordine del giorno e poi in una villa tra le cui mura e nel circostante “giardino” si nascondono terribili segreti.

I protagonisti principali sono due adolescenti e questo rende il tutto ancora più “magicamente inquietante”. L’atmosfera del libro è come dicono quelli bravi “disturbante”, amplificata dal malessere del protagonista che soffre sia fisicamente che mentalmente, (ma non ho intenzione di aggiungere dettagli rischiando di spoilerare).

Il libro “L’uomo senza sonno” è scritto da un italiano ed è ambientato in Italia, eppure (per chi snobba gli autori connazionali) se se si leggesse il romanzo senza sapere questo dettaglio, tutti giurerebbero che la penna è internazionale e di quelle buonissime.

Antonio Lanzetta è già più che noto ai lettori perché autore per La Corte Edizioni di tre vendutissimi romanzi: Il buio dentro, I figli del male e La colpa della notte.

L’uomo senza sonno è un punto a capo. Nessun collegamento con i volumi precedenti, nuovo editore.

Prima di mettermi a leggere il libro mi ero imbattuta in un video dell’autore o un suo post (lui è molto attivo sui social) nel quale diceva che ne “L’uomo senza sonno” c’era molto di lui, ora volevo andare a ritrovare il post per leggerlo meglio, ma non lo trovo, è semplicemente una mia incapacità, oppure il post l’ho visto solo io?

Lanzetta ha dato alla luce un horror/noir in cui si fanno strada le paure di tutti e dove alcuni “must horror” tipo statue inquietanti hanno un loro “originale perché”.

Con il romanzo di Antonio Lanzetta si entra nella mente umana, nelle sue paure, credenze speranze e si rimane travolti dal vortice, salvo riemergere a fine lettura decisamente senza fiato e sicuramente senza sonno.

Sandra Pauletto