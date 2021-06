Bull Brigade annunciano un tour acustico per celebrare quindici anni sui palchi.

I torinesi Bull Brigade hanno appena annunciato una serie di date in acustico per non lasciare soli i propri fan desiderosi di concerti, in quella che sembra prospettarsi, nonostante le varie difficoltà, come un’estate inaspettatamente calda dal punto di vista degli appuntamenti live.

Quindici anni di vita per una band sono un traguardo importante e la band ha trovato il modo di ripercorrerli dal vivo in formato acustico, per coniugare l’esigenza di fare musica e socialità con le varie indicazioni che ancora sono richieste agli amanti dei concerti dal vivo.

Le date annunciate sono:

2 Luglio – Parma, Mu Club

3 Luglio – Roma, Scalo Playground

9 Luglio – Torino, Spazio 211

10 Luglio – Giulianova (TE), Campetto Occupato

17 Luglio – Vicenza, Bocciodromo

23 Luglio – Magenta (MI), XO Music

24 Luglio – Naturno (BZ), Juze

I Bull Brigade proporranno brani che attraversano la storia della band, scaldando i motori per un nuovo disco di prossima uscita. Nel frattempo i torinesi hanno annunciato la pubblicazione di un nuovo singolo, previsto per il 12 Giugno, che è disponibile in presave su tutte le piattaforme digitali.

Informatevi di volta in volta di quali siano le richieste covid free per partecipare al singolo evento in modo da non arrivare impreparati

Sandra Pauletto