Berith- L’alleanza-Matteo Corvino-Altrevoci edizioni

Il romanzo proposto da Altrevoci edizioni anche questa volta è una grande perla della “piccole editoria” cosa della quale devo dire che Altrevoci ci ha abituato, al punto che solo a leggerne l’editore abbiamo garanzia di ottima lettura.

Quello di Matteo Corvino è un romanzo che ruota attorno a uno dei tanti misteri della storia della religione, che per tentare di risolvere il protagonista sarà costretto ad affrontare diversi viaggi tutt’altro che rilassanti

Avete presente Dan Brown e il suo blasonato “Codice da Vinci” ? Ecco il genere è quello, ma questo a mio avviso è migliore.

Chi è il misterioso signor Kramer che contatta il protagonista, e che cos’è lo strano oggetto sul quale gli chiede di raccogliere informazioni?

Perché si è rivolto proprio a lui?

Berith L’alleanza è una storia ricca di colpi di scena ad alta tensione, che conquista il lettore fin dalle prime pagine e non consente che si annoi, facilitato da un ritmo narrativo molto rapido.

Il protagonista è un giovane come tanti nel quale ci si può riconoscere: chi non ha vissuto momenti di crisi sul lavoro rischiando di perdere la propria fonte di sostentamento e trovandosi davanti al dilemma di scegliere fra passione della propria vita e un’occupazione più redditizia?

Quanti si sono trovati a dover come lui lasciare la propria terra per migrare verso altri lidi in cerca di una vita migliore?

Egli però non si arrende davanti alle difficoltà e affronta la sfida rappresentata da un’antica reliquia con grande entusiasmo.

Scoprirà presto a sue spese che non tutto è come sembra entrando in un vortice dove rischierà più volte la vita.

.Un libro certamente adatto a chi ama la storia, chi resta affascinato dai suoi popoli usi e costumi, che si perdono nella nebbia del tempo ma che contemporaneamente sono responsabili di ciò che noi siamo oggi. La Storia dell’uomo e delle sue religioni dalla quale abbiamo sempre tanto hanno da imparare e di cui probabilmente mai riusciremo a svelare tutti i suoi grandi misteri .

Nel romanzo non manca la figura femminile personaggio che merita la vostra attenzione.

Berith L’alleanza è una storia che meriterebbe una trasposizione cinematografica e dalla quale ne uscirebbe sicuramente un ottimo film, cosa applicabile a diversi altri romanzi prodotti da Altrevoci edizioni

Matteo Melis