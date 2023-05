Yōkai – Le Antiche Stampe dei Mostri Giapponesi fino al 23/7/23

Mostra”Yōkai – Le Antiche Stampe dei Mostri Giapponesi”

Una grandissima opportunità di entrare in contatto con la cultura giapponese, in modo alquanto inaspettato e sorprendente, ci viene proposta da Vertigo Syndrome. Attraverso la preziosa e straordinaria collaborazione di Paolo Linetti, curatore e massimo esperto di arte giapponese, la mostra Yōkai consente di immergerci nel magico mondo tradizionale nipponico: Yōkai, dopo essere approdata con enorme successo alla Villa Reale di Monza, si espone in tutta la sua magnificenza e in tutto il suo splendore nelle sontuose stanze quattrocentesche di Palazzo Pallavicini a Bologna, dal 7 aprile al 23 luglio 2023

Mostra che ci presenta più di 200 opere di varia natura: dalle antiche stampe di mostri giapponesi, come ad esempio i dispettosi Kappa, i temibili Tengu, le sensuali Kitsune e gli Oni, giganti come montagne.

La mostra inizia con una sala immersiva dove si riuscirà a percepire il brivido del macabro rituale delle cento candele. Usanza dei samurai, in voga nel XVII secolo, in piena era Tokugawa, il rituale aveva inizio subito dopo il tramonto, e consisteva nel raccontare a turno una storia per spaventare alcuni degli ascoltatori, mettendo così tutti a prova di coraggio; alla fine di ogni racconto il narratore si alzava, spegneva la candela di una lanterna e prendeva uno specchio con cui si rispecchiava nell’angolo più oscuro distante dai compagni. L’oscurarsi progressivo della stanza accompagnava la narrazione di racconti sempre più spaventosi e carichi di suspense.

Si potranno vedere inoltre, inconfondibili e straordinarie, le xilografie di Hokusai tra cui alcuni dei famosi quaderni manga, quando la parola “manga” aveva ancora il suo significato originario di “immagine divertente, fatta senza scopi seri”, tutti raffiguranti mostri, e, assieme ad esse, più unico che raro, “Il libro di combattenti cinesi e giapponesi”. Prima di attraversare sale pullulanti di stampe antiche, libri rari, abiti, oggetti tradizionali, maschere ed armi antiche.

Da vedere assolutamente i capolavori dei tre più importanti maestri della scuola Utagawa: Hiroshige, Kunisada e Kuniyoshi, ai quali il celebre editore Senzaburo Ibaya aveva commissionato “Cinquantatré stazioni parallele del Tokaido” (la via che univa Edo a Kyoto), chiedendo loro di rappresentare ciascuna di esse attraverso leggende e storie di paura. Le creature ed i mostri che popolavano queste illustrazioni, protagonisti delle locali leggende tradizionali, sono gli antenati dei Pokemon, dei robot giapponesi, dei personaggi rappresentati nelle animazioni di Miyazaki.

Segnaliamo anche la presenza alla mostra delle tavole della famosissima illustratrice di fumetti, Marga “Blackbanshee” Biazzi, recanti ciascuna l’illustrazione di un mostro ed un racconto, il tutto quindi raccolto in un cofanetto venduto in anteprima in edizione speciale presso la mostra: un oggetto raro, da collezione.

Da segnalare all’interno del percorso della mostra la presenza, alquanto imponente, di un’enorme armatura samurai originale, che si mostra al visitatore in tutta la sua possenza e singolarità.

Nella “tappa” qui a Bologna, rispetto alla precedente mostra alla Villa Reale di Monza, vengono presentate anche opere mai esposte prima, come le splendide xilografie di Kuniyoshi, in cui l’artista ben esprime la sua ironia e la sua passione per i mostri: una raffigura la buffa danza nuziale di due sposi, sotto le cui mentite spoglie si trovano due giovani volpi, l’altra ci mostra, con grande comicità fumettistica, un fantasma ed una donna gatto che passeggiano fianco a fianco, intenti in una conversazione. Altrettanto interessante infine, un ventaglio da guerra di un generale che, secondo la tradizione samurai, muovendolo dava ordini in battaglia.

Ma non è finita qui, a deliziarci ulteriormente, accompagnano l’evento una serie di conferenze, workshop concerti e visite guidate.

Mostra a cui tutti possono partecipare, perché tutti siamo un po’ bambini, chi più giovane chi meno, sicuramente una mostra che sviluppa la fantasia e la stimola la curiosità, fornisce conoscenze storiche e letterarie, divenendo quindi anche un’ottima esperienza didattica per tutti gli ordini di scolaresche e viaggi d’istruzione. Dagli anni 50 con Godzilla ad oggi, grandi e piccini sono sempre incantati dai mostri, che diventano spunto di dialogo intergenerazionale. A livello didattico, sviluppandosi secondo un percorso narrativo, compara la nostra didattica del racconto di fiabe e leggende, a quella giapponese.

Dedicata ai bambini, troviamo infine una stanza giochi tutta a tema Yokai: qui potranno partecipare a laboratori, avventure e giochi per scoprire, divertendosi, il magico e misterioso mondo dei mostri giapponesi, nonché prendere parte ad una divertente caccia al tesoro tra le (diverse) opere.

Al tutto, apporta (come se ce ne fosse bisogno) un ulteriore valore aggiuntivo la straordinaria collezione Bertocchi di netsuke, 77 piccole sculture in avorio un tempo usate come fermaglio.

La mostra “Yōkai – Le Antiche Stampe dei Mostri Giapponesi” è ospitata presso il magnifico Palazzo Pallavicini di Bologna, in Via San Felice 24.

Dati della mostra:

7 aprile – 23 luglio 2023

Piano Nobile Palazzo Pallavicini Bologna

Via S. Felice, 24, 40122 Bologna (BO)

Ammessi animali di piccola taglia solo nell’apposito trasportino o in braccio.

