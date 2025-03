Vectom – Speed Revolution – I colori di Satana.

Vectom – Speed Revolution

Anno: 1985

Paese di provenienza: Germania

Genere: thrash speed metal

Membri: Wolfgang Sonhütter – batteria; Horst Götz – chitarra; Stefan Kroll – chitarra; Ralf Simon – basso; Christian Bucher – voce

Casa discografica: GAMA International

1. Speed Revolution

2. In Nomine Satanas

3. Damned Love

4. The Exterminator

5. Loudness And Speed

6. Black Viper

7. Day Of Execution

8. Open The Coffin

9. Satan’s Colours

10. Too Fast For Hell

Nella Bavaria degli anni ‘80 un nuovo squadrone di thrashers si appresta ad imbracciare gli strumenti per sfondare le orecchie della scena a furia di tupa tupa e urla belluine. Sono i Vectom da Ingolstadt. Il loro primo lascito è la demo Lady Killer del 1984, che già espone la maggior parte dei pezzi che andranno sul primo album, il qui recensito Speed Revolution. Il titolo è azzeccato sia stilisticamente che intenzionalmente. Il thrash metal sta per deflagrare, sta prendendo coscienza, per cui siamo ancora in tempi di rivoluzione e il sostantivo “speed” inserisce bene i Vectom in quella corrente di metal veloce con molti più richiami all’heavy piuttosto che al punk. La materia infernale è alla base del Vectom pensiero e si nota in pezzi antemici come Speed Revolution, In Nomine Satanas, The Exterminator o Black Viper. Il canovaccio prevede strutture senza fronzoli, ritornelli che si ricordano subito, un impatto bestiale e cavalcate forsennate.

Veloci e slayeriani gli assoli di chitarra, migliorabile la prova vocale, a tratti impressionante, in altri approssimativa. Un impatto frontale costante dall’inizio alla fine di Speed Revolution che raggiunge il suo apice nel duello di chitarre di Satan’s Colours, brano dal titolo curioso e dall’esecuzione pregevole. I Vectom all’esordio sono forse più guidati dall’istinto piuttosto che dalla ragione ma, in mezzo a questa foga incontrollata apparente c’è qualcosa da salvare, c’è dello stile e sicuramente la voglia di spaccare.

Voto: 7

Marco Zanini