Vectom – Rules Of Mystery – Elisir di morte.

Vectom – Rules Of Mystery

Anno: 1986

Paese di provenienza: Germania

Genere: thrash speed metal

Membri: Wolfgang Sonhütter – batteria; Horst Götz – chitarra; Stefan Kroll – chitarra; Ralf Simon – basso; Christian Bucher – voce

Casa discografica: Scratchcore

1. Der Anfang

2. Prisoner’s Back

3. Dipsomania

4. Metallic War

5. Why Am I Alive?

6. Outlaw

7. Feelings Of Freedom

8. Caught By Insanity

9. Elixier Of Death

10. Evil Run

11. This Is The End

Un anno dopo Speed Revolution i Vectom tornano puntualissimi dimostrando una vena creativa fluente. Altri undici pezzi ad accrescere il repertorio thrash speed dei cinque bavaresi. Rules Of Mystery vede un cambio di etichetta, da GAMA International a Scratchcore e anche una differenza nella produzione; i suoni sono leggermente più confusi ma allo stesso tempo avvolgenti, meno secchi e sterili del debutto. Nonostante il poco tempo intercorso tra i due album i miglioramenti si vedono. A formazione inalterata la prova vocale di Christian Bucher è molto più consapevole, sicura e anche ispirata. Pure da un punto di vista strumentale i pezzi, senza strafare, mostrano più attenzione e voglia di cercare soluzioni personali. Rules Of Mystery infatti gode di un avvio intrigante grazie al trittico Prisoner’s Back, Dipsomania, Metallic War.

Alla maniera dei migliori mid tempo thrash Why Am I Alive? è sicuramente da ricordare, così come le prove di maturità Caught By Insanity e Elixier Of Death. Bella anche la conclusione affidata alla veloce Evil Run. Proprio per il passo avanti fatto con Rules Of Mystery è un peccato sapere che i Vectom sparirono quasi completamente, salvo una demo live del 1993 intitolata Death Invasion… Live. Il promettente gruppo bavarese rimarrà per sempre un’eterna incompiuta vivida nella mente degli appassionati.

Voto: 8

Marco Zanini