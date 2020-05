Tutti i sapori del noir – Antologia in memoria di Marco Frilli

RECENSIONE – TUTTI I SAPORI DELLA NOIR – FRATELLI FRILLI EDITORI

(TERZA ANTOLOGIA DI RACCONTI IN MEMORIA DI MARCO FRILLI)

Non c’è due senza tre.

Infatti dopo “Una finestra sul noir” e “Quarantaquattro gatti in noir” è uscita la terza antologia in memoria dell’editore Marco Frilli edita dalla casa editrice da lui fondata e ora gestita dai figli, appunto la Fratelli Frilli Editori.

C’è un filo conduttore in questa antologia già intuibile dal titolo ( Tutti i sapori del noir ) e dalla copertina ,dove tra uova e verdure di sfondo troneggia un coltello insanguinato a suo modo inquietante.

La cucina dopo avere saturato ogni canale TV ora sbarca nell’editoria della famiglia Frilli che, come ha sempre fatto e sa fare, tinge di giallo qualunque tematica. Quarantasei racconti tra i quali segnaliamo anche la curiosa presenza dell’editore stesso (Carlo Frilli) che salta la staccionata diventando per una volta, a sua volta, scrittore.

Racconti brevi, come un pasticcino che si mangia in un boccone ma non per questo meno gustoso di piatti più abbondanti.

Tra i vari autori che fanno parte della “scuderia Frilli” segnaliamo solo alcuni, ma senza la volontà di escludere nessuno e scusandoci con i restanti più di quaranta non menzionati.

Paola Mizar Paini – L’ultimo San Valentino

Novelli & Zarini – La sposa in nero

Cambiaso & De Bastiani – Frisceu con sorpresa

Altri… Fabrizio Borgio, Maria Masella e la solita gradita presenza dello scrittore Bruno Morchio

Una raccolta appetitosa che unisce il sapore del noir a quello della tavola in una fusione gradita e stimolante.

Gustatevi quindi i quarantasei racconti e non saltate la prefazione firmata Maurizio de Giovanni e a cura di Armando D’Amaro sorseggiando magari da una bibita fresca in questo inizio d’estate.

I gufi narranti augurano buona lettura a tutti!

I libri editi dalla casa editrice Fratelli Frilli editori sono disponibili sia in formato cartaceo che digitale.

Sandra Pauletto