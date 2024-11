The Substance – L’ossessione per la bellezza diventa un incubo.

The Substance

Anno: 2024

Titolo originale: The Substance

Paese di produzione: Regno Unito

Genere: orrore, fantascienza

Regia: Coralie Fargeat

Produttore: Tim Bevan, Eric Fellner, Coralie Fargeat

Cast: Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid, Edward Hamilton Clark, Gore Abrams, Oscar Lesage, Yann Bean

Elisabeth Sparkle è un’ex attrice di Hollywood di grande successo. Conduce ora un programma televisivo di fitness ma, raggiunti i cinquant’anni d’età, viene licenziata perché considerata troppo vecchia. Poco dopo il licenziamento viene coinvolta in un incidente stradale e, in ospedale, viene avvicinata da un infermiere che le consegna una chiavetta USB contenente i dati di un siero sperimentale chiamato The Substance. Il prodotto consente di ottenere una copia di sé più giovane e bella, ma per fare ciò vanno rispettate delle regole: prima va avviato il processo e dopo, i due individui vanno mantenuti, concedendo una settimana di vita ciascuno, senza mai alterare il corso delle cose. All’inizio sembra funzionare tutto bene, ma con il progressivo affermarsi della copia, la situazione precipita.

Coralie Fargeat aveva gettato un macigno sul rapporto tra uomo e donna con il furioso Revenge (2017), in cui emergeva un’aspra critica nei confronti della violenza di genere. Con The Substance sono sempre i due generi a scontrarsi, con conseguenze catastrofiche, ma stavolta a farla da padrona è l’ossessione per la bellezza e il ruolo che l’uomo e la donna fanno di quest’ultima nella nostra società malata di apparenza e successo.

Utilizzando il disturbante universo del body horror, un’estetica rivoltante e materica in stile Cronenberg e un’angosciante e distopica realtà in stile Black Mirror, la regista francese dispiega un racconto potente, brutale ed efficace per far sprofondare nella follia e nel disgusto le principali ossessioni dello show business. Citazioni sparse, più o meno esplicite, verso Kubrick e De Palma, tracciano un filo diretto con il sapore delle visioni anni ‘80, condotte a ritmo di techno, e sostenute da interpretazioni azzeccate: Demi Moore completamente a nudo, in una prova notevole che è un testamento della sua carriera; Margaret Qualley magnetica e bellissima; Dennis Quaid perfetto nei panni del tycoon (si è dichiarato perfino sostenitore di Trump).

The Substance, lungo nella durata e nelle scene morbosamente interminabili, vanta il grande pregio di ergersi al di sopra di tanti altri horror grazie al suo messaggio ma anche per via della funzionalità e dell’intensità con cui tante sequenze vengono condotte, con sottolineature iper materiche e iper sensoriali di Coralie Fargeat (che si parli di una disgustosa abbuffata di gamberi o di una mostruosa trasformazione); il tutto votato al rifiuto, al rigetto, al vomito ossessivo causato dalla violenza visuale e dalla paranoica cura di sé. Una visione sconvolgente, che lascia a tratti attoniti per la sua insistenza (comunque sempre giustificata), che sa’ anche grottescamente sdrammatizzare con picchi di ironia che funzionano. Ogni fase del film è sapientemente pensata e dosata, con un’attenzione per la scelta degli spazi non indifferente: il percorso urbano che deve percorrere Elisabeth per ottenere The Substance, la suspense che permea tutto il film, il bagno bianco e asettico in cui avvengono le trasformazioni, il ripostiglio buio in cui riposa in stasi una delle due, il particolare mostruoso che si erge trionfante alla fine davanti ad un pubblico terrorizzato. Fino a questo punto la Fargeat supera sé stessa, facendo molto meglio di Revenge, colpendo dritto nel segno, proponendo un cinema che impressiona, fa’ riflettere e inonda lo spettatore di sangue e tanta qualità.

Marco Zanini