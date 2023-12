The Arvik – Bowhead Tales – Un sogno nero, di pietre e lacrime.

The Arvik – Bowhead Tales

Anno: 2023

Paese di provenienza: Italia

Genere: elettro pop

1. Bored Soul

2. Chill Please

3. DAMN

4. Stones And Tears

5. Dreaming Black

6. Bounce Me

7. Scale It Up

Una gran bella sorpresa di fine anno The Arvik, gruppo formatosi a Piacenza e composto da gente che suona da una vita i più svariati generi (Marcello Lega quando lo conobbi sedici anni fa suonava death metal). Niente di più lontano da certi estremismi sonori in questo caso! Ascoltare Bowhead Tales, album d’esordio di The Arvik è come tuffarsi in un’onda, un flusso continuo di elettronica luminescente accarezzata da raffinatezze pop e delicatamente sospinta verso una spiaggia eterea. Da Bored Soul a Chill Please si rimane piacevolmente cullati da un tragitto sinuoso che attraversa gli anni ‘80 arrivando ai ‘90 suggerendo le recenti sofisticate evoluzioni degli Ulver, ma calcando spesso e volentieri la mano su un’elettronica ballabile. Notevole in questo senso proprio la strumentale Chill Please, un bizzarro incontro tra suggestioni esotiche e visioni distopiche.

open.spotify.com/intl-it/artist/0scKX8dslmWcvZUcHFBqTc

Non è finita qui. La bella DAMN apre un ulteriore varco verso le contaminazioni alt metal/ nu metal, un po’ alla maniera di Orgy e Mudvayne, che stemperavano l’industrial con palate di strambo pop rock. C’è davvero tanta sapienza e bravura in The Arvik e ne è un’ottima dimostrazione la linea vocale effettata di Stones And Tears, dal ritornello accattivante quanto basta. Chi canta sta facendo davvero bene il suo lavoro. Gradevolissima anche la seguente Dreaming Black, altro campione di synth pop sognante di gran gusto. Sorprende poi Bounce Me, che costruisce un vero e proprio climax che, da atmosferico e rilassante raggiunge un finale distorto ed urlato. Chiusura di scaletta non priva di eleganza con Scale It Up.

The Arvik come progetto parte proprio bene, con belle idee, ben eseguite e con una dose di classe che troppo spesso manca alla musica pop.

Voto: 9

Marco Zanini