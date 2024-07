Tenia – Anime Sconvolte – In equilibrio tra urgenza ed emotività.

Tenia – Anime Sconvolte

Anno: 2024

Paese di provenienza: Italia

Genere: punk hardcore

Membri: Cosimo – basso; Zacca – batteria; Niccolò – chitarra; Alvise – voce

Casa discografica: Poison Hearts, Shove, Tuscia Clan, Annina Records, Pattada Records , Entes Anomicos, Malammòre, Tifone Crew, Wrong Disk Records, Sedation Records, Lanterna Pirata, Radio Punk

1. Intro (Dal Fiume…)

2. Tempesta

3. In Equilibrio

4. Nausea Nel Petto

5. Riflesso Nel Buio

6. Frammenti Di Vetro

7. Opinioni Rassicuranti

8. Anime Sconvolte

9. Strade Senza Uscita

10. Nuovi Tramonti

11. Outro (… Al Mare)

In un percorso liquido che parte dal fiume e arriva al mare i Tenia con Anime Sconvolte trasportano alcune cose dell’hardcore per troppo tempo dimenticate e sommerse dalle onde modaiole. Perchè bisogna dirlo, lo spirito del gruppo milanese è quanto di più tradizionale possa trasmettere chi si pone a metà strada tra la scuola americana e quella italiana di fine ‘80 e primi ‘90; quei sentori che negli anni dello screamo, dell’emo più ruffiano, dell’hardcore sempre più muscoloso ma sempre più scialbo e di altre derive che sembrano nulla aggiungere a canovacci preconfezionati, arriva così, con una certa freschezza! Fin dall’Intro (Dal Fiume…) tornano in mente modelli del passato tanto interessati al messaggio quanto alla forma (i Dag Nasty per fare un esempio).

In questo senso pregevole è il lavoro di Niccolò alla chitarra, l’elemento distintivo su cui si regge maggiormente Anime Sconvolte. I riff sono intensi, malinconici, apocalittici, poetici, utili a descrivere perfettamente una certa tensione narrativa. I testi, affrontati con buon piglio, aiutano a dimostrare inoltre la profondità del progetto Tenia, già approntata comunque nel debutto Altrove. Riflesso Nel Buio sicuramente è uno dei momenti della scaletta in cui la coesione fra musica e testi si sprigiona maggiormente, grazie anche a belli stacchi e ripartenze tipici di buona parte del disco per una prova ritmica di spessore. Notevole anche la seguente Frammenti Di Vetro, canzone inaspettatamente emozionante, così come i bellissimi fraseggi di chitarra in Opinioni Rassicuranti. Da segnalare, dopo le efficaci e meritevoli Opinioni Rassicuranti e Anime Sconvolte, la collaborazione con il giovane gruppo Narkan sull’apocalittica Strade Senza Uscita, a tracciare un filo generazionale coraggioso quanto necessario.

Anime Sconvolte sconvolge appunto per la sua capacità, rara nel suo genere, di comunicare con il cuore non sempre accecato dalla rabbia ma anche pieno di struggente desiderio di libertà, senza ammiccamenti ma con un’apparente grande onestà.

Voto: 10

Marco Zanini