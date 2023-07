Recensione: Storie di confine (Ciesse) di Ivana Tomasetti

Ci sono eventi storici che lasciano una ferita profonda nel tessuto sociale di una nazione come, ad esempio, le guerre che radono al suolo intere generazioni di persone, intere comunità, che distruggono vite, ricordi, patrimoni culturali. In Italia la Prima Guerra Mondiale ha lasciato una montagna di macerie e non mi riferisco solo a quelle visibili, quelle degli edifici distrutti, parlo di macerie umane, gente che anche se sopravvissuta ha visto la propria esistenza definitivamente annientata, bimbi che non hanno potuto vivere la propria vita da bambini, donne violate nella propria intimità e uomini umiliati e privati della propria dignità. Uno degli avvenimenti che è anche iconograficamente, simbolico per quello che è stata per l’Italia la “Grande Guerra”, è la famigerata disfatta di Caporetto. In questo avvenimento si contestualizza “Storie di confine” (Ciesse), meraviglioso libro di Ivana Tomasetti che ci racconta in primo luogo la storia di Guerrino, bambino che nato da una violenza ha dovuto passare la sua infanzia in un istituto creato proprio per ospitare ragazzini come lui. La storia di Guerrino è un po’ il fulcro di stante altre storie che si intrecciano, che raccontano vicende umane terribili, dolorose, emotivamente davvero complicate da digerire ma che ci aiutano a capire quale fosse allora la condizione di vita della gente normale, della parte più fragile del tessuto sociale. È però anche un romanzo in cui si respira tanta forza d’animo, tanta solidarietà, tanta voglia di fare la differenza aiutando chi da solo non ce la può fare, tanto coraggio nell’affrontare i rovesci di un destino non proprio benevolo. È un libro che emoziona molto, che entra dentro, che attecchisce al cuore e all’anima e che inevitabilmente resta impresso nei recessi più reconditi del nostro io più intimo. Ivana Tomasetti con la sua scrittura fluida e scorrevole ci fa vivere un’esperienza di lettura davvero ricca di emozioni, ci porta a vivere in prima persona gli avvenimenti raccontati grazie alla sua abilità di costruzione di personaggi molto ben delineati sia fisicamente che psicologicamente, e alla sua capacità di rendere vividi i luoghi in cui gli avvenimenti succedono. Credo che libri come questo siano davvero un patrimonio culturale inestimabile, un ottimo strumento per mantenere viva la fiamma del ricordo che troppo spesso il vento dell’oblio cerca di spegnere.

David Usilla