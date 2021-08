Stèv – Dismantle And Refine – Un allenamento per distendere il respiro.

Stèv – Dismantle And Refine

Anno: 2021

Paese di provenienza: Italia

Genere: musica elettronica/ ambient

Membri: Stèv

Casa discografica: Variables Music

1. Awaking

2. Breath Stretch Training

3. Above The Corners

4. Safe

5. Dimlights

6. Junction

7. No Privileges

8. The Perceptionist

9. Fast Forward OBE

10. Seed

Stèv è un abile spippolatore che si da’ da fare ormai da una decina d’anni. Mi sono andato a recuperare le sue produzioni su bandcamp e devo dire che, nonostante i suoi primi lavori non mi abbiano colpito particolarmente, ho invece notato come l’ultima fase compositiva (grosso modo da Broken Mamori del 2017 in poi) sia la vera e propria tramutazione in qualcosa di più compiuto e consapevole. Abbandonata quindi l’insicurezza iniziale Stèv ha a mio avviso le carte in regola per rappresentare qualcosa di importante nella scena elettronica italiana e Dismantle And Refine ne è la prova. Echi di world music, sintetizzatori anni ‘80, sonorità di carpenteriana memoria e un approccio che fonde sapientemente elettronica ed ambient in un risultato che cede al movimento ma preferisce l’ampiezza di atmosfere distese in cui è l’immaginazione a dominare. In Dismantle And Refine sono anche le collaborazioni a dominare e fanno benissimo alla scaletta, a partire dall’interessante Awaking (con Lueda Alia), passando per l’ammaliante Safe (con Gimlii), arrivando alla rappeggiante Dimlights (con Rawz).

Dismantle And Refine gode per altro di una bella varietà, in cui tutte le influenze confluiscono sensatamente in un mood per lo più sognante e riflessivo, che abbraccia l’ascoltatore portandolo in un’altra dimensione. Per me è stato impossibile non venire rapito dai richiami esotici di Above The Corners (forse refrain indimenticabile in assoluto del disco), o risucchiato dalla poeticità di The Perceptionist, pregevole alternarsi di motivi oscillanti e suggestivi arpeggi sintetizzati. Se poi il finale è costituito da Fast Forward OBE e Seed, entrambi brani centratissimi sulla scelta di atmosfere rigeneranti e sensuali, come non si può riconoscere a Dismantle And Refine il rango di brillante uscita in ambito electro ambient? Stèv nel 2021 si dimostra dunque fondamentale risorsa per il circolo underground italiano e il suo Dismantle And Refine brilla di luce propria.

Voto:9

Zanini Marco