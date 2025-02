Spiralpark – Nightshade – Visioni di Belladonna.

Spiralpark – Nightshade

Anno: 2025

Paese di provenienza: Francia

Genere: rock psichedelico/ garage punk

Membri: Dorian Caione – voce e chitarra; Antoine Cayol – batteria e pad; Mathéa Fieschi – chitarra e tastiere; Etienne Mozzone – basso

Casa discografica: autoprodotto

1. Belladonna

2. Candy Machine

3. Vision

4. Emergency Exit

5. Last Piece

6. In Brand New Company

7. Their Eyes

8. Gate Keeper

9. Slumber

Nell’ambiente che lambisce il garage punk, i francesi Spiralpark sono senza ombra di dubbio uno dei gruppi più interessanti. La base grezza e 70’s, tanto in voga negli ultimi anni, è cambiata tramutandosi in un ibrido sempre più psichedelico che ha traghettato i nostri dall’esordio omonimo del 2020, all’appena uscito Nightshade, lavoro che li fa’ salire di livello su più fronti. Le intenzioni degli Spiralpark sono chiare fin da subito. C’è del punk residuale nell’approccio, ma in Belladonna si percepisce il fangoso afflato di una cupezza ipnotica e straniante. Cadenzati, ciondolanti, prede di un concentrico vortice di sensazioni psichedeliche di totale perdizione, il gruppo di Roquebrune Cap Martin sciorina rock di alta classe in progressioni continue, mutevoli ed imprevedibili.

Candy Machine, usato come singolo anticipatorio di Nightshade, è a ragione uno degli episodi più riusciti della scaletta. Quasi una versione più disperata e schizoide di A Perfect Circle intriso di pasticche garage. Con un fare fortemente poetico e malinconico arriva poi l’affranta Vision, un vero capolavoro espressivo in cui gli Spiralpark concentrano tutta la loro personalità. Atmosfere inaspettatamente apocalittiche attraversano Emergency Exit e Their Eyes, in una scaletta che si snoda, come una montagna russa, tra ripartenze, cavalcate ed estasi chitarristiche. A spezzare il tono cupo di Nightshade, in favore di un approccio più puramente vivace e garage, il pezzo conclusivo, Slumber, brilla di una sua natura unica ed irripetibile; c’è dell’epicità a condire questo punk danzereccio. Spiralpark si fanno portavoce di un personalissimo modo di intendere la materia in cui l’unico limite è la loro immaginazione.

Voto: 8

Marco Zanini