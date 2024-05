Slug Gore – They Slime! They Ooze! They Kill! – Progenie mortale.

Slug Gore – They Slime! They Ooze! They Kill!

Anno: 2024

Paese di provenienza: Italia

Genere: death metal/ grindcore

Casa discografica: Tim To Kill Records

1. Post Nuclear Big Smile

2. Demented Crickets

3. Overthrow The Surface

4. The Dust Says You’re Fucked

5. Necrophiliattitude

6. Salt

7. Wake Up Dead

8. Stuck In The Mud

9. The Deadly Spawn

10. 50K

11. Primal Rules

12. Cut At Once

Il percorso degli Slug Gore inizia un anno fa con l’EP Extraterrestrial Gastropod Mollusc, una prima prova che sa’ di furia grind e di grassi riff death metal, in bilico tra suggestioni della vecchia scuola e non. Un debutto a mio avviso ben eseguito ma poco personale, cosa che non lo fa’ spiccare nel marasma della produzione di genere. Contrariamente devo invece dire che questo primo appuntamento su lunga distanza, They Slime! They Ooze! They Kill!, gode di un piglio più brillante e viscerale; segno che a questo giro il gruppo ravvenate ci ha messo del suo e pare autentico nel modo di esprimersi. Un doppio registro vocale, in cui growl e scream si rincorrono alternandosi contribuisce già a rendere meno prevedibile il tutto, regalando all’ascoltatore una bella dose di impegno e personalità. A funzionare poi da un punto di vista strumentale è la miscela di riffing più stranianti alla Napalm Death, più cupi e virulenti alla Morbid Angel e alcune incursioni in territori metalcore massicci e fragorosi.

Il tutto condito da una scrittura per quanto riguarda i testi che non manca di ironia e sardonica cattiveria. Senza inventare chiaramente nulla di nuovo gli Slug Gore superano la prova del primo album con un buon piglio e tutti gli elementi al posto giusto.

Voto: 8

Marco Zanini