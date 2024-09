Siouxie & The Skunks – Songs About Cuddles – Garage e funghi!

Siouxie & The Skunks – Songs About Cuddles

Anno: 2024

Paese di provenienza: Italia

Genere: garage punk/ post punk

Casa discografica: Wild Honey Records

1. Crispy

2. Mushrooms

3. All I Want

4. Tinder Delice

5. Soft Skin

6. Sartoria

7. Corner

8. Another Illusion

9. Glory Hole

Negli ultimi anni Siouxie & The Skunks si sono ritagliati un posto di tutto rispetto nella scena garage punk. Songs About Cuddles, primo episodio su lunga distanza, dopo il convincente EP Songs About Girls del 2021, ne certifica lo step di crescita. A forza di esibizioni infuocate, guidate dalla frontwoman Susie, sempre esplicita ed incontenibile, il gruppo bresciano ha trovato ora un assetto estetico forte nell’uso di uniformi scolastiche durante i live. Come una classe di ragazzini emarginati Siouxie & The Skunks sciorinano un garage ribelle, senza fronzoli, ma con grande efficacia, impatto e consapevolezza.

La voce di Susie, estremamente squillante e compressa, rapisce subito con l’iniziale Crispy. Mushrooms è la divertente hit di Songs About Cuddles, mentre All I Want mette in luce influenze oscure post punk che non guastano affatto!

Richiami che si palesano nuovamente in Sartoria, brillante mix di Blondie e The Editors, danzante ed ipnotica. Grande pregio dei Siouxie & The Skunks, evidentissimo in Songs About Cuddles, sta nel fatto di non accontentarsi di essere il classico gruppo garage casinista ed irriverente, ma di mostrare anche una vena cupa e dimessa, che in pezzi come Corner o Another Illusion emerge molto bene, donando all’espressività del gruppo notevole profondità.

Intervento di armonica nell’ultima Glory Hole, che in questo modo gode di sentori blues paludosi come il Mississipi. Un inaspettato quanto convincente tentativo di personalizzare ancora di più la proposta. Con Songs About Cuddles Siouxie e le sue puzzole battono un colpo forte ed intenso proprio come l’emissione dal lato b del mammifero boschivo.

Voto: 9

Marco Zanini