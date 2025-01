S. O. D. – Speak English Or Die – La marcia degli S. O. D.

S. O. D. – Speak English Or Die

Anno: 1985

Paese di provenienza: USA

Genere: crossover thrash metal

Membri: Billy Milano – voce; Scott Ian – chitarra; Dan Lilker – basso; Charlie Benante – batteria

Casa discografica: Megaforce Records

1. March Of The S. O. D.

2. Sargent D And The S. O. D.

3. Kill Yourself

4. Milano Mosh

5. Speak English Or Die

6. United Forces

7. Chromatic Death

8. Pi Alpha Nu

9. Anti – Procrastination Song

10. What’s That Noise

11. Freddy Krueger

12. Milk

13. Pre – Menstrual Princess Blues

14. Pussy Whipped

15. Fist Banging Mania

16. No Turning Back

17. Fuck The Middle East

18. Douche Crew

19. Hey Gordy!

20. Ballad Of Jimi Hendrix

21. Diamonds And Rust (Extended Version)

Un nucleo degli Anthrax (Dan Lilker, Scott Ian e Charlie Benante) fonda un nuovo progetto reclutando alla voce il possente Billy Milano. Ciò che ne scaturisce sono gli Stormtroopers Of Death, gruppo che si propone alla scena con un personale mix di hardcore e thrash. Di fatto i S. O. D. sono stati i primi ad abbattere ancora di più i margini tra metal e punk; si può dire che parallelamente un tentativo simile veniva abbozzato dalle compagini britanniche dei The Exploited e Broken Bones, ma nel loro caso l’attitudine punk prevaleva. Chi seguirà maggiormente l’esempio dei S. O. D. saranno D. R. I. e Nuclear Assault. Il crossover thrash dei S. O. D. è massiccio, violento, tempestato di riff quadrati, diretti e potentissimi. La durata dei pezzi è brevissima (le tracce sono ben 21) e a tratti si percepisce un’ironia molto accentuata, prettamente demenziale. Allo stesso tempo comunque l’approccio musicale è intransigente e violento. Per tutte queste caratteristiche stilistiche e attitudinali Speak English Or Die è un disco che va ricordato nella storia del metal estremo come in quella dell’hardcore. Siamo di fronte infatti ad un album che ha saputo mettere d’accordo entrambe le platee.

Non senza polemiche! Speak English Or Die si regge infatti in bilico su un approccio un po’ ambiguo in cui non si capisce dove finisce la satira e dove inizia il politicamente scorretto. In alcuni pezzi omosessuali e donne non vengono trattati in maniera idilliaca, ma la band si è sempre dichiarata lontana dal prendere posizioni a sfavore di questi chiarendo che i testi di Speak English Or Die sono ironici. In altre occasioni viene messa in evidenza l’atavica guerra tra thrashers e glamsters tanto viva negli Stati Uniti degli ‘80. Da un punto di vista semantico Speak English Or Die è un disco volutamente eccessivo nei contenuti e nell’approccio e gli S . O. D. vogliono essere portavoce di un messaggio distrattamente sopra le righe.

Da un punto di vista musicale l’album è un cazzotto in faccia con episodi memorabili, il tutto condotto da una linea di basso portante che si ripete largamente su tutta la durata del disco e da cui scaturiscono quasi tutti i pezzi. La crudezza di March Of The S. O. D. è ancora un momento indelebile per tutti i thrashers. Così come l’incedere pesantissimo di Sargent D And The S. O. D. che esplode a più riprese in un tupa tupa incontenibile. Il refrain schizoide di Kill Yourself, l’irriverenza sinistra di Milano Mosh, l’anima hardcore di Speak English Or Die, l’inno United Forces, il riff magnetico di Freddy Krueger, la furia di Milk, la feroce Fist Banging Mania.

Speak English Or Die è giustamente passato alla storia e nella sua personale natura da’ anche lui un’idea di quanto il thrash metal negli anni ‘80 sia stato un fenomenale movimento musicale.

Voto: 8

Marco Zanini