Rescue Cat – Flesh & Weapon – Dritti nella fogna.

Rescue Cat – Flesh & Weapon

Anno: 2025

Paese di provenienza: Italia

Genere: punk hardcore/ metalcore

Casa discografica: Time To Kill, Kick, Narcotica Publishing

1. Enter The Sewer Trap

2. Who’s The Killer?

3. Soft/ Quiet/ Cruel

4. End Me, Coward

5. Malice Practice

6. My Own Demise

7. Mother To No One

8. Flesh & Weapon

Giovane formazione di Milano, i Rescue Cat esordiscono con Flesh & Weapon, album che mette subito le cose in chiaro. Enter The Sewer Trap getta infatti l’ascoltatore in un concentrato di rabbia e violenza. La lingua parlata è quella di un hardcore fortemente metallizzato, robusto e disperato. Ottima la scelta dei riff e sempre azzeccato l’impianto ritmico, così come perfetto è l’apporto vocale, rabbioso e lacerante, salvo quando si fa’ più pulito e scandito. Nella personalità del gruppo risiede proprio l’abilità nel coniugare riferimenti classicamente hardcore, come la partenza di Who’s The Killer?, con vere e proprie sfuriate pescate a piene mani dal metalcore dei ‘90. Tutti gli elementi della band comunicano alla perfezione distendendo un sentiero irto di spine, ma anche più ispirato del solito.

Con End Me, Coward la questione si fa’ veramente apocalittica e i Rescue Cat continuano a mostrare una brillantezza notevole in fase costruttiva ed espressiva. Da Malice Practice, fino a Flesh & Weapon, questo primo lavoro della band meneghina colpisce in tutto ciò che lo costituisce. La scrittura dei pezzi, seppur brevi, è di alto livello, la consapevolezza nei propri mezzi è già presente e nel complesso tutto trasmette sensazioni tutt’altro che banali. Un esordio devastante, che vi farà scapocciare dall’inizio alla fine e che pone giustamente l’attenzione sui Rescue Cat. Un difetto? E’ tutto troppo bello per durare così poco.

Voto: 9

Marco Zanini