Red Sun – From Sunset To Dawn – Il cielo torna viola.

Red Sun – From Sunset To Dawn

Anno: 2024

Paese di provenienza: Italia

Genere: rock psichedelico/ rock progressivo

Membri: Federico Rivoli – batteria e synth; Stefano Dusi – chitarra; Mirco Dugaria – basso

Casa discografica: Subsound Records

1. Where Once Was Light

2. The Sky Turns Purple

3. A Violent Dusk

4. The Shape Of The Night

5. Intempesto

6. The Coldness Of The New Moon

7. Towards The End Of Darkness

8. The New Sun

Nel 2024 ho scoperto diverse cose nuove in ambito musicale: le novità, gli ascolti curiosi, quelli acerbi, quelli sorprendenti e anche quelli deludenti. I Red Sun, dopo questo From Sunset To Dawn, possono entrare di diritto in un’altra categoria, quella delle certezze. Perchè un gruppo che al giorno d’oggi propone una mistura di rock psichedelico e progressivo, innegabilmente legato agli anni ‘70, e riesce a risultare ancora attuale e fresco, ha già fatto tantissimo.Grande merito di questo va alla lungimiranza e alla bravura di tre musicisti navigati che sanno esattamente come corteggiare il pubblico. Gli strumenti, come i loro sentimenti, hanno imparato a padroneggiarli alla perfezione e ciò che ne scaturisce sono lunghi ed estasianti brani strumentali scanditi da autentici pezzi di classe rock.

La dimensione del viaggio spirituale e visivo con From Sunset To Dawn assume dimensioni interstellari che proiettano l’ascoltatore in orbita, tra fraseggi di pink floydiana memoria e un’anima blues intrigante. L’intervento dei synth, mai troppo evidente, descrive tappeti che accompagnano alla perfezione le atmosfere oniriche e distese dell’album. Dall’inizio alla fine la scaletta convince e meraviglia con le sue molteplici sonorità e il gusto di cui anche alcuni brevi intermezzi godono. Complessivamente From Sunset To Dawn è l’ennesima gemma di un gruppo fantastico.

Voto: 10

Marco Zanini