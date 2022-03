Recensioni “Le rovinose” di Concetta D’Angeli (Il Ramo e La Foglia Edizioni)

Il romanzo proposto da Concetta D’Angeli è la storia di un diario, un’amicizia e un amore coltivato segretamente dall’amato.

Una storia di donne e di destini che si incrociano, di tradizioni e culture che si mescolano e si amalgamano. L’autrice offre diversi aspetti del carattere femminile proponendo al lettore un ventaglio di realtà da vivere.

In: “Le rovinose” troviamo infatti, ad esempio, una donna: un carattere determinato che le permette di affrontare qualsiasi avversità o raggiungere qualsiasi obiettivo a testa alta, senza sentirsi inferiore a nessuno, un’altra, vittima di una mentalità tremendamente maschilista che la porta a sentirsi una nullità e a vedere la propria realizzazione solo nel contesto di donna/oggetto, moglie/schiava, senza una sua precisa identità, se non quella di essere l’ombra e l’ancella adorante degli uomini, pronta ad esaudire qualsiasi loro richiesta.

In questo romanzo, oltre all’amore e all’amicizia, fanno da sfondo anche alcuni tragici avvenimenti epocali e c’è spazio per un pizzico di mistero che non guasta mai.

Il ritmo di questa storia è scorrevole, si legge tutto d’un fiato, le vicende personali delle protagoniste propongono riflessioni importanti senza mai appesantire la narrazione della storia. Come detto, ad arricchire il tutto l’epilogo misterioso, che in qualche modo lascia aperto il finale forse per un eventuale seguito.

In tutti i casi questa lettura è consigliata anche perché le tematiche proposte sono sempre interessanti ma hanno spesso poco eco mediatico e, se non poco, in tutti i casi mai abbastanza.

Chi segue le produzioni de Il ramo e la foglia saprà che il loro catalogo offre sempre titoli interessanti che vanno a colmare quello che potrebbe essere un vuoto letterario esistente.

Segnaliamo che il libro risulta candidato da Paolo Ruffilli al Premio Strega 2022

Matteo Melis