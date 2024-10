Recensione: “Xehon, il potere del Mana” – Marco Rosson, autoprodotto

Il romanzo autoprodotto di Marco Rosson: “Xehon, il potere del Mana” è un libro che si svilupperà in una trilogia, trilogia e che sicuramente troverà il plauso tra gli amanti della fantascienza pura.

È catalogabile come avventura per ragazzi, ma io che del ragazzo non ho più l’età da diverso tempo, ho trovato la storia accattivante e godibile, scrittura fluida e annoiarsi non è neanche da prendere in considerazione.

Il personaggio principale è un giovane adolescente e questo permette a “Xehon” di essere anche in qualche modo un testo di formazione.

Deshon diventerà sempre un po’ più adulto, pagina dopo pagina e nel corso della storia dovrà prendersi sulle spalle scelte non facili, ma al ragazzino che lo sappia o meno il coraggio non manca!

Un romanzo di fantascienza, ma anche d’avventura dove esseri misteriosi e dai particolari poteri appoggeranno o ostacoleranno la strada del protagonista, e tutto senza mai dimenticarsi del Mana, di cui conoscerete la potenza leggendo il libro.

Il romanzo ha un taglio cinematografico, ma non poteva essere altrimenti essendo Marco Rosson prima di tutto un regista, e onestamente vedere una trasposizione per il grande schermo non mi spiacerebbe affatto.

Come direbbe lui quindi per il suo “Xehon, il potere del Mana” è buona la prima!

Il romanzo si chiude ma non si conclude lasciando aperte diverse strade, ma essendo come detto il primo volume di una trilogia è normale che sia così, quindi leggete il romanzo e armatevi di pazienza perché per arrivare alla fine della storia ci vorrà un po’, ma l’attesa a giudicare dal primo volume sarà ben ripagata dal nuovo capitolo.

Buon viaggio tra le pagine di una buona fantascienza, e date briglie sciolte alla fantasia perché il potere del Mana vi porterà dove non avreste mai pensato di poter arrivare…

Sandra Pauletto