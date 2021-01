Recensione “Vento Lupo e altre nove improbabili storie” Ugo Mauthe – Ensemble edizioni.

Quando mi sono avvicinata a questa raccolta di racconti pensavo di trovarmi tra le mani un testo di fiabe, ma mi sbagliavo, per quanto si tratti di racconti con un pizzico di magia, non posso dire che siano adatti ad un pubblico di bambini.

Ve lo dico subito e senza tema di smentita: Ugo Mauthe è un genio.

Le nove storie o nove racconti che compongono il libro ossia:

Vento lupo

Paglia nera

Un incontro

Zapping

L’ultimo soldato

Zio simmy

Un fatto misterioso

On-off

Il tatuaggio

sono vere perle del assurdo, degni di diventare episodi della indimenticabile serie TV: “Ai confini della realtà” o “Twilight zone” per chi preferisce il titolo originale.

Ugo Mauthe e il suo “Vento Lupo e altre nove improbabili storie” è veramente uno dei migliori libri letti nel 2020 sia per forma che per originalità delle trame.

Riesce ad abbinare una scrittura a tratti poetica con dei contesti al limite del possibile (o dell’impossibile).

I racconti variano di lunghezza: certi lunghezza “normale”, alcuni brevissimi, ma non per questo meno interessanti.

I miei due racconti preferiti in assoluto sono “Zapping” e “Zio Simmi”, ma se questi sono quelli che mi sono piaciuti di più, devo ammettere che racconti che non mi siano piaciuti non ce ne sono.

So che il racconto rispetto al romanzo viene spesso snobbato anche dai lettori abituali, perché credono che un racconto non possa appassionarli, ma son sicura che chiunque leggendo i lavori di Ugo Mauthe resteranno incantati come o anche più che davanti ad un bel romanzo.

Applausi all’editore Ensemble per aver dato alle stampe questa Perla dell’assurdo e del geniale perché lasciarlo nel cassetto sarebbe stato un delitto di cui nessuna casa editrice degna di tal nome avrebbe mai dovuto macchiarsi.

Sandra Pauletto