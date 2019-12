Recensione: Sabotaggio (racconto lungo) – Alessio Piras

Recensione: Sabotaggio – Alessio Piras – Todaro editore

Tutto parte da un camion ritrovato vuoto, dal contenuto scomparso e dall’ autista.

In questo racconto lungo di Alessio Piras, Edito dalla Todaro editore, nulla è come sembra.

Sabotaggio è ambientato in una Genova descritta come nelle canzoni di de André (caratteristica dell’autore), arricchita nelle atmosfere dal malinconico carattere del vice questore Libeccio e i suoi drammi famigliari.

È proprio lui che deve risolvere il caso del misterioso furto attorno al quale si sviluppa il racconto.

Nonostante sia un testo medio-lungo l’autore Piras è riuscito a mettere diversa a carne al fuoco, dando corposità all’intreccio, che porta però ad un finale potenzialmente aperto.

La figura del vicequestore Libeccio, per questo cognome curioso, mi ha fatto pensare per tutto il racconto al capitano Libeccio e alla sua maratonda nel lungometraggio disneyano “Alice nel paese delle meraviglie”.

Forse anche il vicequestore, come il suo omonimo animato, giro attorno al colpevole e a tutto quello che lo collega a lui prima di individuarlo con certezza, come Capitan Libeccio fa correre in cerchio i suoi protagonisti per farli asciugare dopo aver nuotato.

Di Alessio Piras abbiamo recensito alcuni romanzi editi dal Fratelli Frilli editori , e per quanto nei romanzi il maggior numero di pagine permettono ovviamente più margini di manovra, la prova di Piras nel racconto lungo Sabotaggio non delude affatto.

Come sempre ci ha abituato, i testi dell’autore sono ancorati sul territorio. Consigliamo quindi la lettura i genovesi che potranno ritrovare tra le righe la loro città, ma anche chi Genova non la conosce e si farà portare per mano, dall’autore Alessio Piras e dal vice questore Libeccio e dal resto dei protagonisti, tra i carruggi genovesi e nelle intricate indagini di Sabotaggio.

Il racconto è disponibile solo in formato digitale nei maggiori store e sul sito della casa editrice

Sandra Pauletto