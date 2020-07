RECENSIONE: RAGAZZE LONTANE – ISABELLA NICORA – EDIZIONI LEUTECA

Ragazze lontane è un romanzo scritto da Isabella Nicora edito dalla Edizioni Leucoteca.

Definirlo una saga famigliare è riduttivo. Tra le righe predomina l’amore, non solo quello famigliare. I protagonisti principali della famiglia sono Salvo e Giovanna Manzi attorno ai quali, come pianeti attorno al sole, ruotano i componenti della famiglia e le loro destini travagliati.

Salvo lo incontriamo da bambino nel 1927 quando assieme alla sorella è costretto a subire dalla vita il primo duro colpo.

L’amore tra Salvo e Giovanna è quello che si può definire almeno in un primo momento l’unione perfetta. L’autrice, infatti, così lo racconta: “Senza darle il tempo di ribattere la baciò, Non era solo un bacio, era un contatto di vita, una fusione di due essenze che si cercano e infine si ritrovano”.

Il romanzo di Isabella Nicora è ambientato fondalmentalmente in Italia, a Villerose, quindi in provincia di Rieti.

Assieme alla famiglia Manzi vivremo la miseria e la rinascita del dopoguerra, così ben descritta da Isabella Nicora che nel suo romanzo “Ragazze lontane” offre uno spaccato d’Italia dell’epoca che merita di venire letto.

È una storia scritta molto bene, che miscela in maniera sapiente un linguaggio italiano, a tratti anche assai raffinato, a linguaggio dialettale permettendo in questo modo che con il lettore si instauri tra lettore e personaggi un rapporto quasi confidenziale, quando non addirittura complice. Si entra nel loro intimo, nei loro pensieri, nelle loro debolezze e nelle loro fragilità ma senza avere mai l’impressione di spiarli dal buco della serratura, anzi con la consapevolezza di essere parte del tessuto narrativo.

Geniale il tocco finale sulla voce narrante che dà al libro (se mai ce ne fosse stato bisogno) quella marcia in più.

Il libro è attualmente disponibile solo in formato cartaceo.

Nel caso vogliate acquistarlo direttamente dall’editore (senza spese di spedizione) vi segnaliamo il link www.leucotea.it/store/product/ragazze-lontane

David Usilla