Recensione: Oscure emozioni Isabella Grandesso Catartica Edizioni

In questa raccolta, Oscure emozioni l’autrice Isabella Grandesso include quattordici gioiellini definibili istantanee del brivido. In esse infatti brivido e mistero irrompono nell’ epoca contemporanea, fatta di scienza, tecnologia e grande fiducia in se stessi, dove si pensa di poter dominare tutto e tutti; invece, queste narrazioni ci mostrano che esistano realtà oltre la natura (oppure, se preferite, aspetti inesplorati dell’unica realtà dell’essere), che ci soverchiano, ci trascendono e, spesso, vincono su di noi per quanto ci possiamo ribellare e combattere.

I racconti brevi scorrono molto bene e sono molto di atmosfera: troviamo una notevole dose di ambiguità, di vedo e non vedo, di cose che sembrano in un modo e invece sono in un altro, di situazioni fra sogno e realtà (ciò si concretizza nell’elemento naturale, presente in quasi tutti i racconti, la bruma) , di suoni e rapide visioni; non troviamo mai situazioni nude e crude, con l’orrore sbattuto in faccia senza sé e senza ma fin dall’inizio.

Libro molto affascinante e consigliato a chi ama le storie dell’orrore e del thriller psicologico, dove al centro non c’è tanto il demone o l’oggetto stregato, ma la psiche dei protagonisti e lo stato di inquietudine e tensione che ti entrano dentro riempiendoti di un senso di inquietudine.

Di seguito riporto i titoli così per farvi assaggiare il mistero…

La traccia

La musicante

Lo specchio

La decima luna

La strega

Gli innamorati di Cadiz

La valigia

Appartamento n.11

Interno 8

La principessa e il marinaio

Caos rosso

(Il bacio) Dèjà-vu mortale

Little League

Il guardiano

Una raccolta per intenditori che sanno apprezzare il brivido intelligente e mai scontato, frutto di un ottimo lavoro di fantasia e ben costruito perché il romanzo è bello, ma il racconto scritto bene ha una marcia in più.

Matteo Melis