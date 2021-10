Recensione: Orsetto Ice e il Soffio Ribollente – Valentina Agnesi – Skira kids

Sono lieta di segnalare una nuova uscita della Skira Kids per i giovani lettori: “Orsetto Ice e il Soffio Ribollente” di Valentina Agnesi.

Una trilogia per bambini di cui questo è il primo volume.

La tematica è inequivocabilmente ecologica, argomento purtroppo attuale, verso il quale è fondamentale coinvolgere le nuove generazioni.

La grafica di Orsetto Ice è assai accattivante, ricca di immagini colorate, anche la parte scritta non è da meno, in quando il monotono testo nero è inframmezzato da parole scritte con carattere e colore diverso (ricorda lo stile Stilton).

Il libro presenta una curiosità: l’orsetto si rivolge direttamente al giovane lettore cosa che trovo molto coinvolgente e simpatica.

La lettura è consigliata a partire dai 7 anni, ma io che di anni ne ho decisamente molti di più mi sono divertita ed emozionata assieme all’orsetto e ad i suoi amici, che in questo primo volume si trova a dover aiutare un delfino rimasto intrappolato nelle reti da pesca, altra tematica importante e assai poco affrontata altrove.

Le innumerevoli illustrazioni sono di Zelda was a writer e si contraddistinguono per la loro originalità non solo grafica, ma anche per la collocazione all’interno della pagina che sfrutta lo spazio senza utilizzare i soliti cliché geometricamente ordinati, ma straborda limiti e confini offrendo al giovane lettore un punta di vista libero e non omologato.

Il volume rilegato è di quasi 50 pagine in cui nonostante la continua presenza di immagini il testo non manca affatto, cosa molto gradita, perché spesso i libri per ragazzi dai 7 anni in su sono poco consistenti a livello di trama e di storia, mentre Ice non manca in spunti di riflessione e situazioni avventurose.

Con l’orsetto Ice si entra nel mondo di “Acqua limpida”, dove conosceremo oltre al protagonista, tutta una serie di altri personaggi, che l’autrice ci presenta prima dell’inizio della storia, affiancandoli ad una simpatica immagine che li rappresenta quasi fosse un cartone animato.

Consiglio assolutamente l’acquisto del volume di Valentina Agnesi: “Orsetto Ice e il Soffio Ribollente” a tutti i genitori che vogliono rendere i propri figli rispettosi della natura e consapevoli del “problema ecologico”, al fine di creare adulti migliori che possano, almeno loro, comportarsi in maniera corretta con il pianeta che li ospita e che in qualche modo gli appartiene.

Sandra Pauletto