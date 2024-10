Recensione: “Nemmeno Dio può giudicarci” – Francesca Sgobba – Fides Edizioni

Duecentotrenta pagine che giungono a noi lettori con la potenza di quanto di più bello e significativo possa esistere a questo mondo: una celebrazione ad ampio raggio del concetto di Amore. L’amore, l’accettazione dell’altro, delle proprie emozioni, delle altrui emozioni e molto altro, vengono raccontati ed ampliati attraverso le storie di quattro studenti universitari, cui si aggiungerà il nuovo arrivato, il protagonista, che con il suo vissuto riuscirà ad equilibrare e squilibrare contemporaneamente la vita in comune del gruppetto. Ognuno con il proprio passato, le proprie amicizie, i propri desideri e le ambizioni per il futuro. Ognuno con carattere, reazioni ed impronte educative differenti. Una storia che ci aiuta e guida alla comprensione dell’altro e al “non giudizio”, portando il lettore a riflettere sugli episodi scorretti dando il via ad una naturale ed attiva introspezione. A tutto ciò si aggiunge il tema della sessualità, maggiormente sentita dai giovani protagonisti, ognuno con gusti differenti e qualcuno ancora alla ricerca della propria identità. Accettazione, quindi, anche in questo campo, con il buon auspicio che il futuro sia privo dell’omofobia. Chi siamo noi per giudicare qualcuno? Ci piacerebbe essere giudicati?. Dunque, se si ama qualcuno e si è ricambiati, e facendo questo non si nuoce a nessuno, perché si deve essere giudicati malamente per il “diverso” gusto personale? Se due uomini o due donne si scelgono, fanno sempre, matematicamente parlando, una coppia, quindi perché tanti epiteti e tanti preconcetti o giudizi? Dio, può giudicarci? La risposta la lascio al lettore che, dopo la lettura del testo, la terrà fermamente in pugno, con una nuova consapevolezza, con un nuovo significato di Amore, sicuramente più universale.

Un libro che arriva al lettore pieno di sensazioni, vibrazioni, sentimenti, delusioni, aspettative, incertezze, certezze e dialoghi interiori, come è giusto che in ognuno di noi accada: praticamente la Vita. Un racconto da leggere tutto d’un fiato, una tra le storie d’amore più belle mai lette, scritta con grande maestria e grande sensibilità da Francesca Sgobba, che ringrazio personalmente, vista la difficoltà dei temi trattati, antichi e sempre attuali, per non dire moderni, che ancora oggi sono motivi di riflessione e discussione, con la speranza che la stessa società possa avere un Risveglio migliore.

Sabina Bernardis