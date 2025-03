Recensione musicale: ChronoKyma – Saverio Paiella

Album: ChronoKyma – Artista: Saverio Paiella – Produzione: I Dischi del Minollo – Distribuzione: Soundcloud

ChronoKyma è il progetto di musica elettronica di Saverio Paiella, musicista e sperimentatore sonoro già molto attivo sul panorama musicale internazionale. Non ha sempre e soltanto fatto musica elettronica e ha prestato la sua chitarra a diversi progetti musicali, tutti molto interessanti e soprattutto fuori da quel panorama mainstream che tende a uniformare e a rendere tutto uguale, senza nessuna possibilità di personalizzare idee e progetti. I progetti paralleli a ChronoKyma sono stati in band come Pseudoselen, Quasar, Japan Suicide, Mazingari e Varanasi. Paiella compone e produce e questo progetto lo trovate disponibile su Soundcloud per I Dischi del Minollo. Su questo blog mi ero già trovato a recensire un lavoro de I Dischi del Minollo, e precisamente lo splendido Non abbiamo fatto niente dei Droning Maud, disco di tutt’altro genere ma un interessante progetto che serve per capire quanto siano interessanti i lavori di questa casa di produzione. Dal 2010 Saverio Paiella fonda il duo Cosmolab e comincia a comporre e produrre musica elettronica che spazia dal krautrock alla kosmische musik tedesca. Il progetto ChronoKyma è suddiviso in tre composizione elettroniche, che utilizzano gli stilemi classici della ambient music, dal titolo Kalapathar, Ksheera Sagara e Zhi. Kalapathar, parola indiana, significa pietra nera ed è chiaramente simboleggiante a forze esterne o interne di distruzione. Durante l’ascolto molto ritmato e sincopato ci si trova ad immaginare un ambiente oscuro e misterioso. Come una foresta amazzonica invasa da spiriti non sempre accomodanti. La seconda composizione Ksheera Sagara, titolo preso in prestito dalla mitologia indiana, è l’Oceano di Latte, ovvero un luogo sacro che rappresenta la creazione, la divinità e l’eterno flusso della vita. La composizione sviluppa atmosfere meno di impatto attraverso un tappeto sonoro che evoca movimenti nodulari. L’ascolto è molto più rilassante del primo anche se anche Kalapathar ti porta a momenti di riflessione soprattutto sul finale. Il terzo e ultimo brano Zhi, è un termine cinese e significa conoscenza o saggezza, l’ascolto ti porta al pensiero del viaggio, oltre l’elettronica, il campionamento e il mixer, viene fatto largo uso di percussioni e soprattutto su questo pezzo mi sembra utilizzato la campana tibetana, mi è quasi sembrato di ascoltare una composizione di Lino Capra Vaccina. In definitiva ChronoKyma è una sorta di mantra medievale elettronico che spazia nell’universo sonoro per trovare il giusto connubio tra rumore e melodia, tra caos e armonia. Sono tre lunghe composizioni per un totale di quaranta minuti dove le atmosfere ambient si fondono a energie meno definite come l’industrial. Buon ascolto

Claudio Romei