RECENSIONE: “L’UOMO CON LO ZAINETTO” – LUIGI SCHIFITTO – GILGAMESH EDIZIONI.

Quando si decide di leggere il romanzo poliziesco/thriller di Luigi Schifitto: “L’uomo con lo zainetto” è bene liberarsi da tutti gli altri impegni presi, perché non lo poserete finché non lo avrete finito. Tanto per incuriosirvi un po’ vi segnalo che un titolo buono per questo romanzo potrebbe essere anche “L’uomo delle cartoline” ora vi spiego perché…

Una morte dopo l’altra insanguinano Torino. Sulla scena del crimine l’assassino lascia tutte le volte la sua firma: una cartolina in cui c’è sempre rappresentato un soggetto particolare di Roma, dietro di essa il serial-killer scrive una singola lettera dell’alfabeto, una lettera sempre diversa…

Il serial killer non uccide con semplici colpi di pistola, le sue sono vere e proprie esecuzioni originali e diabolicamente studiate.

L’uomo con lo zainetto è un thriller perfetto alla faccia di tutti coloro che ritengono capaci di farli solo gli autori a stelle e strisce, o da un po’, quelli dell’Europa del nord.

Luigi Schifitto è un bravo, preparato e in grado di mettere assieme una trama che di banale non ha nulla. La scrittura è fluida, armoniosa e l’intreccio convince e coinvolge.

Esistono quindi punti deboli nel romanzo: “L’uomo con lo zainetto”? Secondo me no, ho letto cose dai piedi così fragili nell’ambito dei thriller da fare accapponare la pelle, ma visto che la firma era di autori ormai blasonati nessuno ha fatto una piega, a loro tutto è concesso anche quando non sta in piedi nulla.

Nel romanzo di Schifitto invece è tutto ben piantato e non teme di essere un castello di carte. Vogliamo poi parlare del finale? No, ovviamente no ma beh è all’altezza di tutto il resto.

Date fiducia agli autori italiani, a Luigi Schifitto e all’editore Gilgamesh Editore, perché questo uomo con lo zainetto è davvero una scommessa vinta.

Sandra Pauletto