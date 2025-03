Recensione “Lia” – Maria Cristina Russo – IVVI ed.

Recensione del libro “Lia” di Maria Cristina Russo, edito da IVVI.

Per chi come me è nato negli anni 70, il titolo del romanzo di Maria Cristina Russo fa venir subito in mente una delle prime canzoni di Claudio Baglioni: ”Signora Lia”.

E Lia effettivamente è una donna come tante, “crocerossina” di un marito che non la ricambia e non la rispetta.

Ma lei pare non rendersene conto, fino a quando, la vita non le cambia le carte in tavola.

Lia è un romanzo giallo ma non solo, ha qualche aspetto romance e diverse parti introspettive, per chi vuole coglierle.

Lia fa riflettere sulle dinamiche umane, sulla natura delle relazioni, sulla mancanza di equilibrio e su quanto credenze infilate nella mente da piccolissimi ci portino, o meglio portino la protagonista a reiterare i suoi errori.

Lia è un romanzo crudo, diretto che raramente lascia spazio all’immaginazione, e che ha il pregio di far riflettere sul perché accadono certe cose, e perché c’è chi permette che accadano.

È un giallo? Sì è un giallo, ma non sono sicura di poter dire che la sua parte predominante sia quella, a mio avviso con la “scusa” del giallo si toccano tematiche ben più importanti di un “semplice” romanzo d’evasione.

Una trama non certo semplice, ma ben strutturata, che rende la lettura scorrevole per quanto a tratti drammatica.

Lia è un libro scritto da una donna per le donne, ma anche per tutta quella platea di uomini intelligenti che hanno capito cosa significa amare e rispettare.

Purtroppo i tempi in cui era Baglioni a cantare della signora Lia son cambiati, in peggio, e libri come questo sono fondamentali per aumentare la consapevolezza, e aiutare chiunque lo legga ad aprire gli occhi su una realtà che siamo abituati a vedere alla televisione, senza essere consapevoli che quello che vediamo è solo la punta di un iceberg.

Sabina Bernardis