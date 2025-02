Recensione “Le tre vie”, di Gabriele Giuliani, Les Flaneurs Ed.

Tre nomi, tre strade di vita.

Il romanzo proposto da Gabriele Giuliani “Le tre vie”, edito da Les Flaneurs, ha una struttura assolutamente originale e a suo modo, molto compressa.

Inizialmente la trama offre un’ipotesi di romanzo che nel corso della lettura cambierà radicalmente registro.

La vita può riservarti colpi di scena inaspettati e Gabriele Giuliani con il suo libro viene a ricordarcelo, nel caso in cui il lettore se ne fosse dimenticato.

Il sempre desiderato riscatto da una vita in salita è possibile prima o poi?

E quando la sorte offre queste carte “bonus”, il fortunato che le pesca dal mazzo saprà farne buon uso, o come pensano alcuni, il destino è segnato e non c’è possibilità in nessun caso di far girare la vita a proprio favore?

In questo romanzo l’autore è stato capace di mescolare sapientemente gli ingredienti, mettendo tra le pagine la giusta dose di adrenalina che rende la lettura un’esperienza decisamente gratificante.

Non mancano infatti inseguimenti a perdifiato, minacce, oscuri segreti, sette misteriose che tramano nell’ombra, un’atmosfera di alta tensione a tratti inquietante che pervade il tutto da un momento all’altro lasciandoci più che stupiti e stimolati nel proseguire.

L’evento fulcro che darà il via al “cambio di registro” è una di quelle cose che possono effettivamente capitare, e alla luce di questo sarebbe interessante che ogni lettore si chiedesse: cosa avrei fatto io al posto dei protagonisti?, o addirittura sarebbe stato capace di mettersi dall’altra parte della barricata, appoggiando i “cattivi”?

“Le tre vie” è un libro che colpisce e stupisce, al cui autore va il nostro applauso in quanto nel 2025 non è semplice trovare una trama e una struttura originale, ma lui ci è riuscito dando vita ad un romanzo che vale tutta la vostra attenzione.

Matteo Melis