Recensione del film “L’Ascensore”

Titolo originale: De Lift

Paese di produzione: Paesi Bassi

Anno di produzione: 1983

Durata: 95 minuti

Genere: Horror, Thriller, Fantascienza

Regia: Dick Maas

Soggetto: Dick Maas

Sceneggiatura: Dick Maas

Produttore: Matthijs van Heijningen

Produttore esecutivo: Dick Maas

Distribuzione in italiano: PIC, Warner Bros.

Fotografia: Marc Felperlaan

Montaggio: Hans van Dongen

Effetti speciali: Leo Cahn

Musiche: Dick Maas

Scenografia: René Habes, Mattijs van Heijningen Jr., Jan van den Berg, Hans Voors, Harry Ammerlaan

Costumi: Jany Temine

Trucco: Robert Stouthamer

Cast: Huub Stapel, Willeke van Ammelrooy, Josine van Dalsum

Siamo nei pressi della città di Amsterdam, all’interno di un palazzo condominiale, quando improvvisamente un ascensore di questa costruzione, inizia a funzionare da solo, senza alcun comando umano. Purtroppo, il malfunzionamento porta l’ascensore a mietere diverse vittime. viene così convocato un tecnico che cercherà di capire cosa sta succedendo.

Ovviamente non vi dico altro per chi non lo ha visto.

Pensate che questo film fu realizzato in soli 32 giorni, tra l’altro non con un grosso budget e con l’ausilio di due tecnici specializzati che hanno contribuito alla produzione del film.

Personalmente ho apprezzato sia questo film, che il remake del 2001, peraltro realizzato dallo stesso regista Dick Maas.

La storia è sicuramente interessante e inquietante, soprattutto per le vittime che si trovano a dover confrontarsi con un ascensore che ha vita propria e che non lascia scampo.

La storia originale del 1983, inizia con un brivido che va a trasformarsi in vera e propria pelle d’oca. Gli effetti speciali sono decisamente ottimi per quei tempi; negli anni 80’ spesso si vedevano effetti ridicoli ma in questo film sono veramente ben fatti.

Pensate di vedere questa storia e subito dopo recarvi in un palazzo in cui, per forza dovete prendere un ascensore. Credo che quantomeno vi sentireste un pochino inquieti e ad ogni piccolo rumore il vostro cuore sobbalzerebbe.

C’è da chiedersi se dovesse accadere che un qualsiasi macchinario o nello specifico, un ascensore, prenda vita, l’uomo come reagirebbe? Ma soprattutto, come potrebbe contrastare un “attacco” di questo tipo?

Se il governo americano ha approntato le difese contro un’eventuale attacco degli “zombies”, forse dovrebbe anche escogitare qualcosa per combattere questo tipo di “guerra” che dite?

Teresa Breviglieri