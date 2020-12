Recensione: Jackson Pollock Dripping Dance – Federica Chezzi, Angela Partenza

Il volume cartonato “Jackson Pollock Dripping Dance” edito da Maria Pacini Fazzi, fondazione Ragghianti, formato da 52 pagine illustrate e a colori dimensioni 25×30, punta a far conoscere ai più giovani la figura dell’artista Jackson Pollock attraverso una lettura che richiede la partecipazione attiva del lettore, coinvolto in piccoli quiz ,o analisi delle opere del maestro raffigurate nel volume.

La leggera ma puntuale biografia di Pollock non copre l’intero arco della vita ma va dal 1930 quando l’artista aveva 18 anni fino al suo arrivo a New York e all’esplodere della sua arte.

Attraverso “Jackson Pollock Dripping Dance” si farà amicizia con l’artista e si potranno comprendere alcune delle sue opere più importanti riportate nel libro quasi a tutta pagina.

Opera riccamente illustrata da Daniela Goffredo, che raffigura l’artista, quasi in ogni pagina, impegnato in attività collegate al testo presente.

All’interno del volume si approfondiscono dieci opere del maestro:

The Flame,

Man, Bull, Bird

Guardian of the Secret,

Mural

Full Fathom Five,

Comet

Enchanted Forest,

Summertime: Number 9A,

2 opere senza nome

Il libro, come età consigliata, porta la dicitura da 6 anni in su , eppure vi posso garantire che a leggerlo mi son appassionata anch’io che di anni (ahimé) ne ho molti di più.

Utile per tutti coloro che vogliono incominciare ad avvicinarsi all’arte in generale, o alla vita e alle opere dell’artista Pollock in particolare, o che sono semplicemente delle persone curiose di conoscere e ampliare le proprie conoscenze, divertendosi.

Alla fine delle 52 pagine infatti avrete imparato diverse cose nuove e aperto la porta ad altre curiosità , che magari ,solo accennate nel testo, vorrete approfondire.

Ottimo volume da regalare o da regalarsi perché nel suo genere ha ben poche imitazioni.

Ringraziamo l’editore Maria Pacini Fazzi, Fondazione Ragghianti per l’originale iniziativa editoriale, che speriamo venga ampliata nel suo catalogo con volumi analoghi di altri artisti.

Sandra Pauletto