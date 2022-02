Recensione: “Il volo del pettirosso” – Nicky Persico – Les Flaneurs edizioni

“Il volo del pettirosso” nonostante il titolo che può trarre in inganno, è in realtà un giallo ben articolato.

Scritto a mio avviso per un lettore attento ai dettagli che non cerca un giallo dalla linea decisamente d’azione, ma piuttosto riflessivo.

In alcuni punti infatti l’autore si diverte ad affrontare tematiche che solitamente nei libri gialli non ci sono, essendo però alta qualità di scrittura, leggere determinate digressioni è decisamente piacevole.

Il volo del pettirosso non segue una narrativa temporale lineare, ma sfrutta il classico flashback per informare il lettore di fatti che seppur precedentemente accaduti, tornano utili per la “soluzione del caso”.

Il titolo che richiama al volo è legato al mestiere dal protagonista, decisamente originale in un libro e in giallo ossia lo stweard sugli aerei.

Questo escamotage permette all’autore di poter spaziare geograficamente a piacimento, rendendo anche grazie a questo, tutto molto imprevedibile.

Il volo del pettirosso non è un giallo d’alta tensione, la sua prosa a tratti è quasi poetica e questo, almeno secondo la tradizione di genere, non è esattamente il tipo di scrittura normalmente usata, eppure a mio avviso è proprio questo che rende il romanzo di Nicky Persico qualcosa di unico che potrebbe avvicinare ai gialli anche tutti quei lettori che, forse a causa dei “Gialli Mondadori”, spesso paragonati per qualità alla collana “Harmony”, (anche se trattasi solo di leggenda metropolitana perché tra i gialli Mondadori ci sono grandissime firme), considera i gialli letteratura di serie B e lo snobba.

Il volo del pettirosso invece è decisamente serie A per non dire Champions League!

Quindi anche se doveste essere il vostro primo giallo, affondate gli occhi tra le pagine pubblicate dalla Les Flaneurs edizioni perché saprà stupirvi e a farvi cambiare opinione sul romanzo di genere.

Sandra Pauletto