Recensione: Il pigiama rosa” – Fabio Federici – Oligo Editore

Il noir presentato dalla “Oligo Editore”, “Il pigiama rosa” scritto da Fabio Federici, porta la prestigiosa prefazione di Maurizio de Giovanni e già basterebbe questo come biglietto da visita per garantire la qualità del romanzo, ma a chi non bastasse è utile sottolineare che l’autore, di gialli se ne intende e non di gialli creati dalla fervida fantasia di qualcuno, ma di quelli che purtroppo offre la quotidianità nella vita di un colonnello dei carabinieri, qual è la professione primaria dell’autore .

“Il pigiama rosa” è indubbiamente ambientato nel 2020 quando l’Italia si trova a fare i conti con la pandemia e il primo lockdown.

“Il pigiama rosa” è una storia complessa che muove i suoi passi nel torbido. La capacità dell’autore è anche quella di portare a spasso il lettore, facendogli credere delle verità solo apparenti, per poi rovesciarlo come un calzino e infine, fargli vedere la realtà sotto un altro aspetto.

Ambientazione surreale e inquietante perché reale è quella di una Bologna vuota in lockdown dove tutta la macchina investigativa si trova alle prese con le restrizioni, lo smart working e tutte le novità alle quali abbiamo dovuto abituarci.

Uomini e donne, donne e uomini che vivono una nuova quotidianità o l’angoscia della distanza forzata, ma c’è anche chi continua a vivere sotto lo stesso tetto sicuro di conoscere perfettamente chi gli sta a fianco, ma è sempre così?

Quanti e quali segreti può nascondere una persona?

Un romanzo che fa riflettere anche sulle dinamiche familiari e sulle pulsioni che albergano in ognuno di noi, ma che alcuni non sanno gestire uomo o donna che sia.

Con “Il pigiama rosa”, ci si calerà nei panni delle forze dell’ordine e insieme a loro scopriremo una parte della storia nascosta e capiremo meglio quello che l’autore volutamente ci tiene velato fino a quando gli aggrada.

Un libro che non delude assolutamente, mai banale né prevedibile come del resto c’era da aspettarsi leggendo la prefazione.

Leggetelo quindi e fatelo leggere perché vi ringrazieranno.

Sandra Pauletto