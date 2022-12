Recensione: Il migliore dei mondi possibili – Davide Carrozza Catartica edizioni

In questo romanzo l’autore dimostra la sua grande capacità di scrittura e di stile, riuscendo ad alternare modalità e ritmo, quasi che il suo “il migliore dei mondi possibili” sia un libro fatto da più libri, del resto Davide Carrozza vanta ottime posizioni in diversi premi letterari, quindi la sua bravura non è una novità.

Il suo secondo libro: “Il migliore dei mondi possibili” racconta il mondo di un giornalista alle prese con un romanzo molto particolare.

Certo, quello del giornalista è sicuramente un mestiere che prevede un’ innata capacità nello scrivere, ma un articolo e un romanzo sono due cose ben diverse.

Approfittando di questo escamotage l’autore racconta un po’ quello che vive chi si trova alle prese con il “ blocco dello scrittore “, andando con la memoria fino a episodi risalenti alla sua infanzia, momenti simpatici che riportano alla memoria di chi ha vissuto nel secolo scorso, attività quasi dimenticate tipo giocare a pallone o andare in bici in casa sfruttando i grandi corridoi, spazi domestici che potrebbero raccontare mille storie, come l’autore stesso lascia intravvedere.

Ma cosa si fa quando l’ispirazione manca? Si va a cercarla, offrendo così al lettore lunghi racconti di vacanze e passeggiate, di ricerche e confronti su come si sono rapportarti gli autori “famosi” davanti al dramma del blocco e come sono riusciti a venirne fuori.

Un libro paradosso che si sviluppa proprio su qualcosa che non si sta sviluppando.

Sarà in grado l’autore di venire a capo della situazione ?

A ogni cosa c’è un rimedio e a volte l’aiuto può essere dietro l’angolo.

Libro originale dalla godibile qualità letteraria che merita l’attenzione anche dei lettori più esigenti e curiosi.

Sandra Pauletto