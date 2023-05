Recensione “Il commissario Maugeri e la Compagnia della Morte” – Fulvio Capezzuoli – Todaro

Un libro è molto buono quando oltre ad appassionarti ad una storia frutto della fantasia dell’autore, è capace di farti imparare delle cose realmente accadute che molto probabilmente ignoravi e ti da i mezzi per approfondirle.

È questo il caso de “Il commissario Maugeri e la Compagnia della Morte”, di Fulvio Capezzuoli, edito dalla Todaro. Il romanzo è ambientato nell’Italia del dopoguerra in una Milano autunnale del 1949.

Tutto parte da un ricco industriale scomparso, ma è solo la punta dell’iceberg perché l’indagine dovrà presto far luce anche su alcuni omicidi.

Chi si nasconde si nasconde dietro l’arma che semina morte? C’è un legame tra la sparizione dell’industriale e la vittima?

Il romanzo alterna in maniera equilibrata suspense ed indagini d’ufficio lasciando il lettore in dubbio fino alla fine, cosa decisamente gradita per gli appassionati dei gialli.

È chiaro a lettura conclusa che Capezzuoli si è documentato in maniera precisa prima di scrivere il romanzo su argomenti decisamente spinosi.

Possiamo parlare per questo testo di romanzo storico? Indicativamente no: è un giallo ma contiene al suo interno un pezzo della storia non solo d’Italia e questo potrebbe in qualche modo avvicinarlo all’altra categoria indicata.

Cibo per lettori interessati al giallo plausibile e ben ancorato a terra, dove niente di soprannaturale viene preso in considerazione perché l’autore non ha bisogno di escamotage per portare avanti la storia, che non lascia lacune in nessuna delle sue parti.

È il primo romanzo che leggo di questo autore ma è una mia mancanza che vedrò di colmare perché il suo personaggio, il Commissario Maugeri, ha alle spalle un gran numero di indagini sempre edite da Todaro Editore che son proprio curiosa di leggere.

È importante sottolineare che il romanzo sta in piedi da solo e il non aver letto “gli episodi” precedenti non intralcia assolutamente la lettura.

Il romanzo è disponibile nella doppia versione, cartacea e digitale quindi non vi resta che leggerlo.

Sandra Pauletto