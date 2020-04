RECENSIONE: GIRO DI VITA – LES FLANEURS EDIZIONI – ALESSIO REGA

Il romanzo, edito da Les Flaneurs, “Giro di vita” è, come apprendiamo dallo stesso autore, una nuova edizione rivista e corretta di un volume uscito circa cinque anni prima, con lo stesso titolo ma con un editore diverso e diversa copertina.

Giro di Vita è un romanzo di formazione, in cui il lettore assieme al protagonista Giulio affronterà la quotidianità degli anni ottanta/novanta e vivrà con lui disagi, amori, sconfitte e conquiste.

Un giro di vita, appunto, dove, giorno dopo giorno e quindi, pagina dopo pagina, si acquisisce consapevolezza su come l’età cambi prospettive e punti di vista, atteggiamenti e persone. Un viaggio verso la maturità e tutto quello che l’arrivo di essa comporta.

Libro di formazione scorrevole e accattivante, adatto a tutte le età, ma che farà spuntare una lacrimuccia di nostalgia a chi, come il protagonista, è stato adolescente prima del duemila, quando internet non c’era e il rapporto con le persone era gestibile quasi esclusivamente attraverso la vicinanza. Un altro mondo rispetto a quello che conosciamo. Un mondo che è cambiato troppo velocemente e che i giovani (di oggi) non solo non conoscono ma non riescono neanche ad immaginare.

Eppure l’amicizia, quella con la A maiuscola può superare le barriere del tempo e della distanza a volte anche del silenzio quando le radici e i sentimenti che le hanno fatte nascere sono solide.

Giro di vita di Alessio Rega offre interessanti spunti di riflessione su un mondo che non c’è più, e che l’autore fa rivivere magnificamente nelle sue pagine, dandoci la speranza che anche se il mondo è cambiato, certi valori sono rimasti.

La scrittura fluida e l’impaginazione chiara dà alla lettura quel tocco in più che non guasta mai. Alessio Rega è un autore che merita la vostra attenzione e che mi permetto di segnalare.

Sandra Pauletto