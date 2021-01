Recensione film : Origini segrete – regia di Galán Galindo

Origini segrete è un film prodotto nel 2020 collegato al mondo dei nerds e dei comics.

La primissima parte per me era parecchio splatter, al punto che dopo i primi in 20 minuti ho smesso di guardarlo, superato lo schifo ho ripreso la visione, constatando che, fortunatamente per il mio stomaco, lo splatter era solo iniziale.

Il film non pretende di essere un Oscar ma ha degli scambi tra i personaggi che trovo memorabili, che restano impressi nella memoria, riuscendo a strapparti come minimo un sorriso.

La trama è veloce: classico giallo in cui il novello poliziotto deve catturare un serial killer, le scende del crimine son particolari in quanto l’assassino ispira i suoi atti di violenza a determinati comics.

i personaggi sono tutti a loro modo originali, e se inizialmente sembrano essere dei classici stereotipi, nel corso del film ne escono del tutto e fanno vedere il lato della persona che solitamente si tende ad ignorare, abituati a ragionare per subdoli pregiudizi: ad esempio il patito di fumetti nerd è grasso e sembra un po’ scemo, ma in realtà le sue conoscenze nel campo dei fumetti e del collezionismo saranno fondamentali per risolvere il caso…

Allo stesso tempo viene abbattuto lo stereotipo del Capo della polizia serio e in giacca e cravatta, sia perché qui si tratta di una giovane donna, ma anche perché… lo scoprirete guardando il film.

La colonna sonora è ridotta al minimo perché rari sono i momenti in cui manca il dialogo o l’azione.

Decisamente un film per tutti che nasconde sotto la pattina del film leggero, per ragazzi, insegnamenti e morali ben più profonde.

Non manca il finale all’americana per quanto il film sia di produzione spagnola.

Segnalo che la storia non è inedita ma l’ adattamento cinematografico di un romanzo di Galan Galindo che, a quanto mi risulta, porta lo stesso titolo del film Origenes secretos

ma non è stato ancora tradotto in italiano.

Il film che dura 100 minuti è disponibile sulla piattaforma Netflix.

Il finale è potenzialmente aperto e fa pensare alla possibilità di un seguito.

Consigliato per passare un paio d’ore lontano dai problemi e dalle trame troppo complicate, senza disdegnare però di usare la testa.

Sandra Pauletto

