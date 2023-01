Recensione – Edgar Allan Poe – Il mistero della morte – Fabrizio Raccis – Catartica

Nessun lettore al mondo può non conoscere il nome di Edgar Allan Poe ed averne letto almeno un racconto. La sua bibliografia è vastissima e conta per chi non lo sapesse oltre ai racconti ed al romanzo “Le avventure di Gordon Pym”, una serie di poesie.

Sulla vita e sulle opere del maestro del brivido si sono scritti fiumi di inchiostro e milioni di libri, diversi dei quali ho letto, essendo un’appassionata di racconti dell’orrore e di conseguenza di Allan Poe e delle sue opere, quindi mi sono avvicinata al volume di Fabrizio Raccis con scetticismo, temendo di trattasse semplicemente dell’ennesimo volume che nulla di nuovo potesse portare sulla morte (e sulla vita) di Poe, ma mi sbagliavo.

Partiamo dal fatto che il volume è adatto anche a chi si trova alle prese con il suo primo libro sulla vita dell’autore e quindi non solo per un pubblico di “addetti ai lavori”.

La scrittura scorrevole rende questo saggio godibile ed accattivante quanto un romanzo e ci permette a lettura completata di sentirci molto più vicini la figura di Poe e ad avere un quadro più chiaro per quanto possibile sulla sua misteriosa morte.

Il volume di Fabrizio Raccis edito da Catartica Edizioni ha rispetto agli altri volumi sulla vita dell’autore una marcia in più, in quanto troviamo al suo interno la traduzione “Del necrologio diffamatorio su Edgar Allan Poe ad opera di Rufus Griswold”, alcune poesie inedite e, perla tra le perle, la traduzione di alcuni manoscritti purtroppo rimasti incompleti e quindi mai pubblicati.

Riporto l’idice del volume affiché possiate verificare con i vostri occhi e vi invito a non farvi scappare questo volume, grande tesoro della “piccola” editoria.

Fabrizio Raccis, Edgar Allan Poe, Il mistero della morte, Catartica

Indice

Edgar Allan Poe

Il mistero della morte

Traduzione del necrologio diffamatorio su Edgar Allan Poe ad opera di Rufus Griswold

The Light House (Il faro)

The journal of Julius Rodman

(Il diario di Julius Rodman)

Poesie

Alone

Solo

Annabel Lee

Annabel Lee

Imitation

Imitazione

The conqueror worm

Il verme conquistatore

Romance

Romanza

A dream within a dream

Un sogno dentro a un sogno

To my mother

A mia madre

To Helen

A Elena

The valley of unrest

La valle dell’inquietudine

To Zante

A Zante

Spirit of the dead

Spiriti dei morti

Hymn

Inno

Silence

Silenzio

To

A

Note bibliografiche

Sandra Pauletto