Recensione: “Delitto sull’isola bianca” Chiara Forlani – NUA edizioni –

Il romanzo “Delitto sull’isola bianca” proposto da Chiara Forlani edito da NUA edizioni è un libro a tinte forti che non risparmia ai lettori scene di un certo phatos emotivo, che restano impresse nella memoria anche per diverso tempo dopo aver finito il libro.

Delitto sull’isola bianca” è anche un riflettore dell’Italia del secolo scorso, quando il continente dopo la seconda guerra mondiale si trova a dover fare i conti con problemi su ogni fronte, per rialzarsi.

L’isola bianca” è in qualche modo un mondo a sé, in cui il passato non passa o non vuole passare, con tutto quel che ne consegue.

Non è facile scrivere un giallo e non è facile ambientarlo in un tempo così lontano da noi, ma la penna di Chiara Forlani denota notevole abilità, confermata anche da. fatto che con il suo romanzo ha raggiunto ottimi risultati nei concorsi e premi letterari ( Primo e Secondo posto)

A mio avviso “Delitto sull’isola bianca” non è un giallo da relax perché affronta tematiche più che scomode e lo fa senza mezze misure, sbattendo in faccia la realtà del tempo senza edulcorarla e senza giri di parole.

Le indagini in sé oltretutto sono accattivanti e mantengono alta l’attenzione del lettore come ogni buon libro dovrebbe fare.

Il ritmo è incalzante ma a tratti rallenta, quasi a permettere al lettore di riprender fiato e gustarsi un po’ la quiete prima e dopo la tempesta.

I personaggi sono ben delineati e a fine lettura con qualcuno di essi si riesce anche a “fare amicizia”.

Chiara Forlani ha fatto un buon lavoro, complimenti a lei e all’editore NUA perché affrontare certi temi, perlopiù scomodi non è da tutti.

Sandra Pauletto