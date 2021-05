Recensione: “Cuori scordati” – Sergio Rocca E Paolo Quattrocchi – LoGisma Editore.

L’amore, la musica e la vita sono i tre ingredienti del romanzo scritto a quattro mani da Sergio Rocca e Paolo Quattrocchi edito dal LoGisma Editore.

Il romanzo proposto, si può definire una semplice storia d’amore? Assolutamente no a meno che non si riesca a pensarla come amore in senso universale e vibrazionale, il sottotitolo al romanzo: “alla ricerca delle risonanze d’amore” è indicativo sul genere di romanzo che ci aspetta.

Un libro che si legge con velocità sia per le dimensioni medie del testo (212 pagine), sia perché la trama e la fluidità della scrittura lo permette. Qual è il ruolo dell’amore nella nostra vita? E della musica? E qual è il loro effetto sul nostro cuore? Una risposta può fornircela questo romanzo e le sue “stanze di vita quotidiana” come direbbe il maestro Guccini, in cui i protagonisti maschili o femminili che siano, affrontano le loro emozioni e contraddizioni lasciandosi guidare dal sentimento e dalla musica che gioca e giocherà un ruolo importante nelle loro vite.

Quindi “Cuori scordati: alla ricerca delle risonanze d’amore” è un libro che va benissimo per tutti, in particolare agli appassionati di musica e delle storie quasi d’amore e un po’ rocambolesche, come la vita.

Un applauso voglio riservarlo per chi ha curato la copertina, che trovo assolutamente geniale e che racchiude lo spirito del libro. Quello che vediamo è un cuore diviso in due da un diapason o il profilo di due persone?

Complimenti quindi a Gherardo Lazzeri che con la sua creatività ha offerto un ottima presentazione al libro.

Sandra Pauletto