RECENSIONE: “CRISTALLI, OLII ESSENZIALI E FIORI DI BACH” – FEDERICA ZANCA – ARGENTODORATO EDIZIONI.

Il volume proposto da Argentodorato è una raccolta di esperienze in cui, come lo stesso titolo informa, le persone vengano aiutate a superare alcune difficoltà attraverso l’uso di “Cristalli, olii essenziali e fiori di Bach, tutti metodi naturali, purtroppo molto lontani dalla classica medicina cosiddetta moderna.

Chiaramente è un libro che farà storcere il naso ai sostenitori della medicina occidentale chimica a oltranza, che mai come in questo periodo di vaccinazione di massa è alla ribalta. Io non patteggio in maniera irremovibile né per un’ ipotesi né per l’altra, va bene tutto se serve a stare bene, che si tratti di effetto placebo o no, se funziona è benvenuto.

L’autrice introduce il suo resoconto dalla testimonianza di “pazienti” spiegando in modo preciso ed esaustivo il concetto di “chakra” e la loro influenza sul corpo. Anche su questo concetto c’è chi storcerà il naso ma spesso documentarsi può essere vitale a capire meglio, e in qualche modo, essere più aperti a certi concetti.

Libro sicuramente interessante nella sua prima parte più “scientifica” mentre è sicuramente discorsiva e curiosa la seconda in cui vengono riportate le esperienze di chi, seguito da Federica Zanca, ha intrapreso un percorso a seconda delle necessità con cristalli, olii essenziali e fiori di Bach.

Non commenterò questa seconda parte perché so che gli scettici ribatterebbero dicendo che è tutto inventato, e siccome io non sono qui per fare cambiare idea a nessuno, mi astengo.

Invito però a essere possibilisti perché chiudersi dietro alle proprie convinzioni per partito preso non è mai una cosa intelligente qualsiasi sia il campo d’interesse.

INTERVISTA – FEDERICA ZANCA

Buongiorno, grazie essere passato a trovarci, possiamo darci del tu?

Come è nato il tuo interesse per la medicina alternativa se così possiamo chiamarla?

Il mio interesse per la medicina non alternativa ma complementare esiste da sempre: sono un medico mandato per diversi motivi che riguardano il mio vissuto nella famiglia adottiva. Una volta diventata adulta ho comunque voluto realizzare il mio sogno di lavorare in campo paramedico, poiché studiare medicina tradizionale mi sarebbe stato pressoché impossibile sia per l’età che per l’impegno della famiglia.

Quali studi bisogna affrontare per poter padroneggiare l’uso, per esempio dei cristalli?

Io sono Naturopata psicosomatica. Ho una laurea magistrale in pedagogia a indirizzo psicologico e poi ho fatto il triennio para universitario dell’Istituto Riza. Successivamente, ho seguito diversi master di specializzazione, tra cui quello di cristalloterapia.

Come rispondi agli scettici che negano l’efficacia dei rimedi alternativi?

Agli scettici rispondo che basta ascoltare ciò che dicono le persone trattate con rimedi naturali e trattamenti olistici le quali riferiscono di sentirsi bene sotto il profilo psicologico ed emotivo.

Quale metodo tra quelli di cui parli nel tuo libro credi sia maggiormente inattaccabile?

Le terapie olistiche con le quali lavoro sono tutte attaccabili come inattaccabili, dipende dalla persona con cui ci si relaziona: se ci crede o se nega anche l’evidenza!

Perché hai deciso di raccogliere in un volume le tue esperienze con i pazienti?

Sono autrice di due libri che riportano le mie esperienze con le persone trattate con il cranio sacrale, l’uno, e con cristalli olii essenziali e fiori di Bach, l’altro.

Ho deciso di riportare queste mie esperienze sia per diffondere una certa conoscenza a riguardo sia per far capire che talvolta l’olistico può veramente venire in aiuto della medicina allopatica se non addirittura, in certi casi di disagio psicoemotivo, sostituirla.

Grazie mille per la disponibilità, arrivederci a presto sempre sulle pagine de I Gufi Narranti.

Sandra Pauletto