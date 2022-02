RECENSIONE “APERITIVO FATALE” – DINO CASSONE – LES FLANEURS EDIZIONI.

Che l’alcool non facesse bene lo sappiamo tutti, nel caso di “Aperitivo fatale” è letteralmente letale per il protagonista che è vittima di una bottiglia d’assaggio avvelenata.

Chi è il misterioso assassino che ha spedito il regalo mortale?

C’è da fidarsi a ricevere omaggi anonimi? voi vi fidereste?

Nel romanzo di Dino Cassone oltre all’intreccio del giallo voglio sottolineare l’eterogeneità dei personaggi e le loro peculiarità delle quali l’autore ci rende partecipi per poter conoscerli meglio.

Questo romanzo è un giallo deduttivo (di quelli con molta riflessione e poca zione, con un ritmo scorrevole e una piacevole atmosfera da commedia, che stempera il clima di drammaticità creato dall’omicidio e dall’ansia della caccia al colpevole.

In Aperitivo fatale non manca un bel colpo di scena finale, quando tutti sono convinti di aver ormai capito da tempo chi fosse l’assassino.

“Aperitivo fatale”, è quindi un giallo intelligente perché ti fa vedere qualcosa, ma poi ti ritrovi a testa in giù senza accorgetene.

È chiaro che Dino Cassone è sicuramente un lettore di gialli e di quelli esigenti, perché scrive in modo da rendere il suo romanzo praticamente impeccabile, ottimo anche per quelli che preferiscono gialli non troppo violenti, perché il libro “Aperitivo Fatale” grazie ai personaggi a dir poco originali riesce anche a strappati qua e là qualche mezzo sorriso.

Un romanzo che agli intenditori di gialli come per i migliori sommelier lascia un buon sapore in bocca e le pagine si bevono tutte d’un fiato!

Vi posso garantire che una volta terminato vi collegherete al web per vedere che altro libro ha scritto Dino Cassone, perché è un autore che è davvero interessante leggere e che merita conoscere meglio .

Vi anticipo solo che ha scritto altri libri editi sempre dalla Les Flaneurs quindi non fermatevi all’aperitivo…

Matteo Melis