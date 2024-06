Recensione: “Amaro in vetro”- Davide Carotenuto – “La bottega delle parole”

Recensione: “Amaro in vetro”- Davide Carotenuto – dall’Associazione Culturale “La bottega delle parole”

“Amaro in vetro”, un titolo più che esplicativo e significante, quello con cui l’autore, Davide Carotenuto, ci presenta il suo libro. Avvocato ma prima di tutto Uomo, racconta in modo autobiografico uno spezzone della sua vita, puntando l’attenzione sul rapporto di coppia, in cerca dell’anima gemella.

Un libro che è in grado di lasciarci sospesi ad un filo, di farci riflettere sulle diversità, non solo tra maschi e femmine, ma anche tra esseri umani.

Un libro in cui aleggia aroma di caffè, quel tanto amato caffè che lo scrittore, da bravo Napoletano, adora gustare sul terrazzo di un bar in compagnia della sua amica, o della compagna del momento.

Quel tanto di amaro, proprio in vetro, ricorda la metafora della vita, che, non sempre è “dolce”, morbida o limpida.

Quanto raccontato nel romanzo permette di attuare una sana introspezione con un certo distacco, per giungere con un’autoanalisi ad una nuova, maggiore, più concreta e più solida consapevolezza di sé, di ciò che siamo, di ciò che vogliamo e di quello che stiamo cercando.

Lo stesso “Amaro in vetro” e le molteplici “storie” vengono magistralmente rappresentati nella copertina, con un’immagine geniale e a suo modo affascinante.

Personalmente posso dirmi grata all’autore per la condivisione delle sue esperienze perché spesso, sono situazioni in cui tutti possono riconoscersi e misurarsi.

Il contributo offerto da Davide Carotenuto permette l’uso di cervello e cuore, di capire meglio se stessi e l’altro e le diversità, trovando molte risposte ai perché lasciati spesso in sospeso.

Seppure molti possono aver già superato queste fasi, raggiungendo o meno la felicità di coppia, sicuramente apprezzeranno non solo gli sforzi e le buone intenzioni, ma anche riconosceranno, direttamente o indirettamente, in qualche piccolo scorcio del tempo passato le tappe che li hanno portati a quello che ora sono.

Si sa che il libro è un amico fedele, discreto e silenzioso ma sempre pronto ad essere utile ed utilizzato, un libro di esperienze donataci equivale ad una parte di vita vissuta in aggiunta alla nostra, che non solo ci permette di guardare avanti e costruire il nostro cammino con meno errori e più sicurezze, ma anche comprendere azioni passate e future da entrambe le parti, frutto delle nostre interazioni quotidiane.

Dunque un grande grazie va da parte mia all’autore, mentre lascio voi cari lettori ad un buon cammino di lettura, attraverso le pagine di questo testo così scorrevole, “curioso” e ben scritto da essere letteralmente bevuto come un caffé.

Sabina Bernardis