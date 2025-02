Recensione Album: Manifesto – Artista: T-Rex Squad

Artista: T-Rex Squad – Album: Manifesto

Produzione e Distribuzione: Rumagna Sgroza Records, Underground Stars Records, Rusty Knife Records, Gasterecords

I T-Rex Squad sono Vittorio Sgruscio, Moreno Federico, Angelo Iervolino e Tom Pfeiffer band di estrazione punk hardcore che suona assieme da una ventina d’anni anche se sono al loro secondo lavoro discografico, è un lavoro musicale che fa della potenza ritmica dell’hardcore la sua forza trainante per raccontare l’ineluttabilità del tempo, il disgregarsi dei valori, l’incedere di situazioni passate vicine al ripetersi. La tracklist del disco è composta da undici brani: Salò e le 120 giornate di Sodoma, Rifiuto, Manifesto, RVLT, Nostalgia, Polemica, Confini, Assenza, Il Punx è Moda, Misantropia e T-Rex Squad. Qua e là tra i testi si possono leggere anatemi e urla d’aiuto o di rivolta invocati per assecondare il risveglio, della nostra società ormai assopita, agli inutili bisogni indotti dal consumo al quale ormai siamo assuefatti. Tra i testi si possono ascoltare “i valori del consumo sono il genocidio delle culture precedenti”, “abbiamo sfiorato la rissa”, “il falso è moda tu non lo puoi capire”, “sarei rimasto fuori da certi ambienti”, “l’integrazione serve per farsi un nome” e tantissime altre parole di fuoco che si integrano benissimo coi giri armonici delle canzoni, alcune molto disturbanti come Il Punx è Moda altre più in stile ballad quasi western come Assenza incisa in feat. con Steno Nabat. Il disco nel suo complesso è veramente molto armonico e divide bene le parti estreme da musicalità un poco più complesse e a tratti induce anche verso situazioni più leggere al limite dello humor come ad esempio con Misantropia in feat. con Paso & Ottone Pesante. Il primo brano Salò e le 120 Giornate di Sodoma è un bellissimo brano di un minuto e 10 secondi giocato sul campionamento di una intervista di Pier Paolo Pasolini indiscusso eterno poeta e anticipatore di tantissime situazioni oggi in via di realizzazione. Su di un tessuto sonoro di basso chitarra batteria si sente Pier Paolo Pasolini enunciare: “Il sadomasochismo è una categoria eterna dell’uomo, c’era il tempo del de sanctio oggi, ecc. ecc., ma non è questo che mi importa, cioè mi importa anche questo, ma il reale senso del sesso nel mio film è quello che dicevo, è una metafora del rapporto del potere con chi vi è sottoposto e quindi vale per tutti i tempi, ecco! Evidentemente la spinta è venuta dal fatto che io detesta soprattutto il potere di oggi, ognuno odia il potere che subisce e quindi io odio con particolare veemenza il potere che manipola i corpi in un modo orribile, che non ha niente da invidiare alla manipolazione fatta da Himmler o da Hitler. Li manipola trasformandone la coscienza, cioè nel modo peggiore, istituendo dei nuovi valori che sono i valori alienanti e falsi, ecco, il valore del consumo che compiono, quello che Marx chiama ‘un genocidio delle culture viventi, reali, precedenti’.”. Parlo molto volentieri di questo album #manifesto dei T-Rex Squad sostanzialmente per due motivi, il primo e più importante è che il disco è molto bello e si ascolta volentieri sia soli che in compagnia e inoltre si può ballare e con anche un po’ di pogo che tra i giovani sta tornando di moda. Il secondo, che però non è secondario, è che i T-Rex Squad in un mondo che sta rotolando tremendamente verso una deriva di destra hanno il coraggio di dichiararsi e di parlare di antifascismo, antirazzismo, antisemitismo, solidarietà e uguaglianza. Questa cosa è una cosa che li accomuna ad un’altra band di Bologna che io amo, Lo Stato Sociale, e che a tratti qua e la me li hanno ricordati. Comunque comprate e ascoltate il disco che lo merita.

Claudio Romei