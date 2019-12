RECENSIONE 500 CHICCHE DI RISO – Alessandro Pagani – Rue De La Fontaine Edizioni.

E dopo “Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano”, in libreria seppur con meno rullo di tamburi, ma. a mio parere, di maggiore valore, esce in libreria, grazie alla Rue De La Fontaine Edizioni e al suo autore Alessandro Pagani, una raccolta di sarcastiche battute. Non sono vere e proprie barzellette, in quanto il tutto si risolve quasi sempre in una botta e risposta. Umorismo “inglese” alle volte, quindi ottimo per tutti i gusti.

Non essendo un romanzo non è necessario leggerlo dall’ inizio alla fine, ma come i chicchi di riso andrebbe gustato poco alla volta quasi un chicco al giorno, così da farlo durare di più.

Il libro è originale già dal titolo e già dal titolo e già nel titolo nasconde il suo stile.

“500 chicche di riso”, è polisemico può essere letto e interpretato in entrambi i significati: come i chicchi di riso le freddure sono piccole e brevi, e portano il riso alla bocca mettendoti di buon umore.

“500 chicche di riso” di Alessandro Pagani lascia addosso il buon umore e questo sarebbe sufficiente per leggerlo a questo aggiungiamo che gli scambi essendo brevi sono facilmente memorizzabili e quindi è utile anche per intrattenere una serata tra amici snocciolando alcune chicche di riso a memoria senza bisogno di andare a rileggerle perdendo il momento giusto per sparare la chicca.

Il volume non è fatto di solo testo. Sono presenti delle simpatiche e sintetiche illustrazioni di Massimiliano Zatin che danno un’impronta ancor più originale al libretto.

500 chicche di riso di Alessandro Pagani edito dalla Rue De La Fontaine Edizioni è un ever green da leggere, rileggere, raccontare e regalare perché con i tempi che corrono, se è vero, com’è vero che il riso fa buon sangue, ne abbiamo tutti bisogno.

Sandra Pauletto